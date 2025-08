Disastro sulla A1, un camion salta la corsia, centrata una autombulanza, morti i viaggiatori

E' di tre morti e 18 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sull'A1 fra Arezzo e Valdarno , a seguito del salto di carreggiata di un camion. Secondo quanto si spiega dal 118 le tre persone decedute erano tutte a bordo di un'ambulanza, coinvolta insieme a tre auto e un caravan oltre al camion. Tra i 18 feriti, uno è un codice rosso, 4 gialli, 10 verdi. Sul posto sono intervenuti i due elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2, mezzi di supporto da Firenze, oltre all'automedica di Arezzo, autoinfermistica, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Attivato il protocollo maxiemergenza. Cordoglio del Coordinamento delle Misericordie fiorentine "per le vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, in cui hanno perso la vita due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini e il paziente trasportato". "È un dolore che ci attraversa tutti - così una nota del Coordinamento -. La Misericordia è una famiglia, e oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all'ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato. Alla comunità di Terranuova, ai familiari delle vittime, ai confratelli e alle va il nostro abbraccio e la nostra preghiera.

Riaperta la corsia verso sud

La percorrenza dell’sutostrda è stata boccata, da poco ha riaperto la carreggaita verso sud. Il bilancio è di tre morti e 15 feriti. Le tre persone decedute erano tutte a bordo di un'ambulanza, coinvolta insieme a un camion, a tre auto e a un caravan. Tra i 15 feriti, uno è un codice rosso, 4 gialli, 10 verdi. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione e per permettere i soccorsi e gli accertamenti è stato necessario chiudere l'autostrada.L'ambulanza coinvolta è della Misericordia di Terranova Bracciolini (Arezzo) e le tre vittime sono due volontari, Gianni Trappolini di 56 anni e Giulia Santoni di 24, e un paziente di 75 anni.L'uomo, secondo quanto appreso, era stato accompagnato ad Arezzo per un esame e stava tornando in ospedale in Valdarno quando l'ambulanza si cui viaggiava è rimasta coinvolta nell'incidente.