Donald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe

È stato il presidente americano Donald Trump, poco dopo l'una italiana, ad annunciare il raggiungimento dell’accordo in Medio Oriente. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura" ha scritto Trump su Truth. La firma di Israele e Hamas, secondo le tv israeliane, è in programma alle 11 ora italiana.

TRUMP, GIORNATA STORICA

"Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!" ha proseguito il presidente americano sul suo social.

FAMIGLIE OSTAGGI, ATTENDIAMO CON TREPIDAZIONE

"Le famiglie accolgono la notizia della firma dell'accordo per il rientro di tutte le 48 persone rapite con trepidazione e apprensione. Si tratta di un progresso importante e significativo sulla strada del rientro di tutti, ma la nostra lotta non è ancora finita e non terminerà finché non sarà restituita l'ultima persona rapita. Il governo deve riunirsi e approvare l'accordo immediatamente". Lo scrive in una nota il quartier generale delle famiglie degli ostaggi israeliani. "Le famiglie desiderano esprimere la loro profonda gratitudine al presidente degli Stati Uniti Donald Trump", viene aggiunto.

NETANYAHU, GRAZIE TRUMP

"Un grande giorno per Israele. Domani convocherò il governo per approvare l'accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ostaggi. Ringrazio dal profondo del cuore il Presidente Trump e il suo team per il loro impegno in questa sacra missione di liberazione dei nostri ostaggi. Ringrazio i valorosi soldati dell'Idf e tutte le forze di sicurezza: è grazie al loro coraggio e al loro sacrificio che siamo giunti a questo giorno. Con l'aiuto di Dio, insieme continueremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi e ad espandere la pace con i nostri vicini". Lo ha detto Benyamin Netanyahu, secondo quanto riferisce il suo ufficio.

HAMAS, GRAZIE A MEDIATORI E TRUMP

Hamas ha dichiarato che "il movimento annuncia il raggiungimento di un accordo che determina la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell'Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri, dopo negoziati responsabili e seri che il movimento ha condotto insieme alle fazioni. Apprezziamo profondamente gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, e apprezziamo anche gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine definitivamente alla guerra e ottenere il completo ritiro dalla Striscia di Gaza".