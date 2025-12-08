E’ boom del turismo nei siti Unesco in Italia, ora la sfida è il riconoscimento per la cucina italiana

E’ boom del turismo nei siti Unesco in Italia, ora la sfida è il riconoscimento per la cucina italiana

E’ boom del turismo nei siti Unesco in Italia, ora la sfida è il riconoscimento per la cucina italiana Photo Credit: ANSA/HANDOUT COMUNE DI PISA

Sergio Gadda

08 dicembre 2025, ore 08:00

Da Pantelleria alle Colline del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene ai Pizzaiuoli Napoletani: il marchio Unesco fa registrare numeri in forte crescita del turismo in queste località, ma l’attenzione è già per il 10 dicembre, potrebbe arrivare il riconoscimento per la cucina italiana

I riconoscimenti Unesco si confermano un potente motore di sviluppo economico e turistico in Italia. Lo certifica il risultato di uno studio sull’Impatto economico dei riconoscimenti Unesco, avviato nel 2023 dalla Cattedra Unesco di Unitelma Sapienza e diretto da Pier Luigi Petrillo, che mette in evidenza le differenze significative tra territori con e senza il marchio dell’organizzazione internazionale. E per l'Italia potrebbe arrivare anche un nuovo riconoscimento, quello per la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La decisione sarà resa nota il prossimo 10 dicembre.


Per i siti Unesco numeri in crescita

Dai dati emerge che nel biennio 2023-2024 i siti italiani riconosciuti Unesco hanno registrato delle performance nettamente superiori rispetto a quelli privi di tutela. Gli arrivi turistici infatti, sono cresciti del 7,39%, contro una riduzione del 3,26% dei siti senza il marchio dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Per quanto riguarda le presenze, aumentano del 14,87%, mentre nei territori non riconosciuti si fermano al +2,5%. Divario che resta evidente anche nel periodo post-pandemia: nel 2021 e 2022 gli arrivi di turisti nei siti Unesco sono cresciuti rispettivamente del +53,59% e +67,83%, con uno scarto fino a 17 punti percentuali rispetto a luoghi di pari valore culturale ma senza marchio.


I casi emblematici

Lo studio ha messo in evidenza come a Pantelleria il turismo annuo sia aumentato del 9,7%. Quello fuori stagione del 75%. Segnali positivi anche per quanto riguarda la forza lavoro negli agriturismi negli ultimi 10 anni: 500%. Altro caso emblematico quello dei Pizzaiuoli Napoletani: +283% corsi professionali e +420% scuole accreditate all’estero. Ma non sono gli unici casi emblematici. C’è anche quello del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene: +45,4% strutture turistiche e +35,4% posti letto. Risultati che dimostrano come il riconoscimento Unesco renda i territori “più attrattivi e produttivi.


La metodologia dello studio

La ricerca si è svolta in tre fasi: raccolta dati in Italia e in altri sette Paesi (2023-2024), analisi della corrispondenza causale (2024-2025) per distinguere l’effetto Unesco da semplici correlazioni, e una fase conclusiva prevista per il 2026.


Cucina italiana: il verdetto il 10 dicembre

In questo contesto si inserisce la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il Comitato Unesco si riunirà dall’8 al 13 dicembre a New Delhi, in India. Il verdetto è atteso il 10 dicembre. Dei 185 Stati presenti, solo 24 voteranno. L’eventuale riconoscimento potrebbe consolidare il peso culturale ed economico del patrimonio gastronomico italiano.


Argomenti

Unesco
cucina italiana

Gli ultimi articoli di Sergio Gadda

Mostra tutti
  • Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

    Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

  • Tatiana Tramacere, da poetessa sui social a bersaglio di critiche

    Tatiana Tramacere, da poetessa sui social a bersaglio di critiche

  • A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026

    A Washington si è svolta la cerimonia del sorteggio per i Mondiali 2026

  • Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

    Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

  • E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

    E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

  • Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

    Firenze, si fa largo l’ipotesi omicidio-suicidio sulla morte di marito e moglie, domenica 30 novembre in città

  • Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

    Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

  • Admin è la password più usata nel 2025, lo mette in evidenza una ricerca annuale

    Admin è la password più usata nel 2025, lo mette in evidenza una ricerca annuale

  • Ora legale, 352mila firme per renderla permanente, oggi al via la richiesta di indagine conoscitiva alla Camera

    Ora legale, 352mila firme per renderla permanente, oggi al via la richiesta di indagine conoscitiva alla Camera

  • Arriva lo stop al telemarketing selvaggio, da mercoledì 19 novembre scatteranno le nuove regole

    Arriva lo stop al telemarketing selvaggio, da mercoledì 19 novembre scatteranno le nuove regole

Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

È accaduto ieri pomeriggio, quando un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella sede. Imbrattati i muri al grido di "giornalista terrorista"

Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

Leonardo presenta il progetto Michelangelo: una cupola di protezione

Sullo sfondo industrial dello spazio Officine del Farneto di Roma, l’Amministratore Delegato del gruppo Leonardo, Roberto Cingolani, ha presentato il sistema di difesa Michelangelo Dome

PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

PORTARE LA SCHISCETTA AL LAVORO FA RISPARMIARE: ECCO PERCHE' CONVIENE AL PALATO (E AL PORTAFOGLI)

Milano e Monza sono le città dove conviene di più portare al lavoro il pranzo da casa