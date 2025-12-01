E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

E' caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro

Sergio Gadda

01 dicembre 2025, ore 19:00

La banda, una decina di persone ha agito all’interno di una galleria sull’autostrada A2, sparati colpi di fucile e incendiate alcune auto

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina sull'autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria. Un commando di rapinatori, composto da almeno una decina di persone armate di fucili e presumibilmente di mitra kalashnikov, ha assaltato un furgone portavalori della società "Sicurtransport", riuscendo a portare via denaro in contanti per due milioni di euro. Il tutto in uno scenario da guerra che si è verificato in una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, lungo la carreggiata nord dell'autostrada A2. I rapinatori sono giunti sul posto a bordo di quattro macchine e di un furgone, che sono state poi incendiate. Per fermare il portavalori, i malviventi hanno usato dei chiodi a tre punte sparsi sull'asfalto. Per bloccare l’ingresso sono state incendiate due auto.


Azione fulminea

Il commando che ha agito sull'autostrada A2, ha circondato il furgone esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco per intimorire i vigilanti barricati all'interno del mezzo blindato. I banditi hanno poi aperto il portellone del portavalori con esplosivo. Bloccate le guardie giurate, i rapinatori hanno prelevato i sacchi contenenti il denaro. L’assalto non ha provocato feriti. Quando sono arrivati gli agenti, le guardie giurate erano ancora sotto choc. I tre sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.


Le indagini

La Squadra mobile di Reggio Calabria, che sta conducendo le indagini ha sentito i tre vigilantes che erano a bordo del furgone. L'obiettivo adesso degli investigatori è quello di ricostruire la dinamica della rapina e identificare i responsabili. Parte dei soldi rubati, circa 2 milioni di euro, potrebbero essere andati persi nella fuga. I posti di blocco istituiti in tutta la zona, al momento, non hanno dato esito. Le ricerche dei rapinatori, comunque, proseguono senza sosta.


