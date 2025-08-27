E' morto il bambino di tre anni caduto in una piscina di un bed and breakfast in Piemonte

NULLA DA FARE

All’arrivo in ospedale le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Era stato intubato, l’agonia è durata tre giorni, la notte scorsa il piccolo di tre anni si è arreso. Era ricoverato presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. I genitori hanno dato l’assenso per l’espianto degli organi.

FESTA FINITA IN TRAGEDIA

Quella di sabato scorso doveva essere una giornata di divertimento e relax. La famiglia del bambino, di origine moldava, aveva raggiunto alcuni parenti che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza presso il bed and breakfast “Al Poggio”, a Omegna, nel Verbano Cusio Ossola - Piemonte. C’era anche la piscina.

UN ATTIMO DI DISTRAZIONE

Subito dopo pranzo, il bambino è sfuggito per pochi istanti al controllo dei genitori. Stava probabilmente giocando con altri bambini. A un certo punto è caduto nell’acqua. Non vedendolo tornare, i familiari hanno iniziato a cercarlo. Quando la madre l’ha visto galleggiava privo di sensi, il padre si è tuffato e lo ha estratto dalla piscina, sono subito stati chiamati i soccorsi scattati i soccorsi. Ma ormai era troppo tardi.

APERTA UNA INCHIESTA

La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dai carabinieri, con l’aiuto anche di un interprete per dialogare con i famigliari del piccolo. Ora verrà aperta una inchiesta della Procura. Il bambino e i suoi genitori non soggiornavano nella struttura dove è avvenuta la tragedia, avevano raggiunto lì alcuni parenti per il pranzo.

ESTATE DRAMMATICA

Non è il primo caso di bambino annegato in piscina questa estate. Un piccolo di 2 anni è morto dopo essere caduto nella piscina gonfiabile della casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Una dinamica simile rispetto a quanto accaduto a Omegna. Ed era sfuggito al controllo del padre anche il piccolo di 4 anni annegato in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia, a fine giugno. E nel mare Adriatico è affogato un bambino di 6 anni a Cavallino Tre Porti, in Veneto



