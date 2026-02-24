Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con "voilà": testo e significato del brano in gara al Festival

Mario Vai

24 febbraio 2026, ore 21:35

La canzone è una celebrazione spensierata della notte, del divertimento e della passione

Grande ritorno sul palco dell’Ariston a sei anni di distanza dal suo debutto, durante la prima edizione del Festival sotto la direzione artistica di Amadeus. Elettra Lamborghini si ripresenta a Sanremo con, Voilà, e, come da tradizione, il suo obiettivo è quello di far muovere il pubblico e trasformare la canzone in un vero e proprio inno da ballare, capace di accompagnare le giornate di sole e le serate di festa.

ELETTRA LAMBORGHINI, DI COSA PARLA LA CANZONE

Il brano è una celebrazione spensierata della notte, del divertimento e della passione. Racconta di un rapporto fatto di alti e bassi, dove amore e piccole incomprensioni si mescolano tra risate, giochi e complicità. La canzone è anche un inno al ballo e alla libertà: dalle notti in cabrio sotto il cielo stellato alle feste fino all’alba, Elettra canta la voglia di vivere ogni momento senza freni, tra musica, danza e passione.

ELETTRA LAMBORGHINI, IL TESTA DEL BRANO

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’oﬀesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà


Elettra Lamborghini, nella serata delle cover, canterà “Aserejè” assieme alle Las Ketchup, il trio spagnolo che spopolò con questo brano nell’estate del 2002.


