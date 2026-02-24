Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con "voilà": testo e significato del brano in gara al Festival
24 febbraio 2026, ore 21:35
La canzone è una celebrazione spensierata della notte, del divertimento e della passione
Grande ritorno sul palco dell’Ariston a sei anni di distanza dal suo debutto, durante la prima edizione del Festival sotto la direzione artistica di Amadeus. Elettra Lamborghini si ripresenta a Sanremo con, Voilà, e, come da tradizione, il suo obiettivo è quello di far muovere il pubblico e trasformare la canzone in un vero e proprio inno da ballare, capace di accompagnare le giornate di sole e le serate di festa.
ELETTRA LAMBORGHINI, DI COSA PARLA LA CANZONE
Il brano è una celebrazione spensierata della notte, del divertimento e della passione. Racconta di un rapporto fatto di alti e bassi, dove amore e piccole incomprensioni si mescolano tra risate, giochi e complicità. La canzone è anche un inno al ballo e alla libertà: dalle notti in cabrio sotto il cielo stellato alle feste fino all’alba, Elettra canta la voglia di vivere ogni momento senza freni, tra musica, danza e passione.
ELETTRA LAMBORGHINI, IL TESTA DEL BRANO
Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’oﬀesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Elettra Lamborghini, nella serata delle cover, canterà “Aserejè” assieme alle Las Ketchup, il trio spagnolo che spopolò con questo brano nell’estate del 2002.