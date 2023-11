Elezioni, a Monza Galliani (Fi) succede a Berlusconi, la Lega centra il bis in Trentino con Fugatti

Crollo dell'affluenza alle elezioni suppletive a Monza per eleggere il sostituto al Senato di Silvio Berlusconi. Ha infatti votato meno del 20% degli aventi diritto, esattamente il 19,23%. Alle elezioni del settembre dello scorso anno votò il 71%. Con questi numeri tutto poteva essere possibile, sia la vittoria di Galliani, centrodestra e favorito nei sondaggi, sia quello di Cappato, centrosinistra. Ma i dati alla fine hanno rispecchiato fedelmente le previsioni, successo netto di Galliani.





Trentino

In Trentino il Presidente uscente, il leghista Fugatti, ha conquistato la riconferma con oltre il 50% dei consensi, molti i punti di vantaggio sullo sfidante del centrosinistra, Valduga. E su X la premier Giorgia Meloni ha gioito in questa maniera: «Il centrodestra unito porta a casa altri grandi risultati. Complimenti al neosenatore Adriano Galliani e a Maurizio Fugatti, rieletto Presidente della Provincia autonoma di Trento e buon lavoro a lui e a tutta la squadra».





Alto Adige

Il voto in Alto Adige invece è stato una sorta di terremoto politico. La Svp è ridotta ai minimi storici, male la Lega, bene Fdi, che per la prima volta dal dopoguerra diventa il primo partito di lingua italiana in Sudtirolo, exploit delle liste No Vax e anti-immigrati, e delle destre di lingua tedesca, quasi azzerati e fuori dal consiglio M5S e FI: il governo è un rebus complicato, ma è possibile anche una novità che sarebbe storica e clamorosa, cioè l’alleanza fra Svp e Fdi.





Le reazioni

E spiccano soprattutto le reazioni alla vittoria di Galliani. “Nel nome di Silvio Berlusconi, grande amico e grande italiano. Grazie ai cittadini di Monza e Brianza, abbiamo vinto anche qui! Buon lavoro ad Adriano Galliani!", ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Soddisfazione anche tra le fila di Forza Italia in Lombardia, a partire dall'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, da poco rientrata nel partito. "Mi congratulo con l'amico Galliani - commenta Moratti - le suppletive, rese necessarie dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, confermano il seggio a Forza Italia, importante rappresentanza politica di un territorio che da sempre esprime una visione sociale ed economica innovativa e coraggiosa". Da qui secondo Moratti "si rilancia l'impegno del partito e della coalizione di centrodestra per il bene del Paese". Per il capogruppo azzurro in Consiglio regionale, Fabrizio Figini, quella di Galliani "è una vittoria in onore del presidente Berlusconi, la sua terra ancora una volta ha riconosciuto il suo valore e il valore di chi ha condiviso con lui 44 anni di vita" e da brianzolo "non posso che scoppiare d'orgoglio".