Guerra, in Turchia dopo il primo round di incontri diretti, la delegazione di Kiev accusa: “Mosca gioca sporco”

Il primo incontro senza intermediari tra le delegazioni russa e quella UCRAINA da marzo 2022 si è concluso a Istanbul dopo circa un'ora e quaranta minuti di colloqui. Alla riunione ha partecipato anche il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan. E c’è l’accordo per uno scambio di 1000 prigionieri per parte.

La Russia

Ma parlando con i giornalisti, un membro della delegazione di Kiev - che ha chiesto di restare anonimo - ha accusato Mosca di voler far fallire i negoziati, avanzando la richiesta della cessione di nuovi territori. Secondo quanto riportato dalla CNN, i rappresentanti ucraini si sono rivolti alla controparte russa tramite un interprete, per chiarire che il russo non è più la lingua dell'UCRAINA. I russi invece si sono dichiarati soddisfatti del tavolo di confronto e vogliono proseguire le trattative.

Zelensky

Intanto, da Tirana dove si trovava per il vertice europeo della Comunità politica (CPE), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la comunità internazionale a reagire in caso di fallimento dei colloqui con la Russia. "Se dovesse risultare che la delegazione russa è lì solo per fare bella figura e non riesce a ottenere alcun risultato oggi, allora tutti dovranno rispondere", ha detto. "Ci deve essere una reazione forte, comprese sanzioni", ha aggiunto, rammaricandosi del fatto che il presidente russo Vladimir Putin abbia "paura" di andare in Turchia. "Ieri ero ad Ankara ed ero pronto per un incontro diretto con Putin", ha aggiunto Zelensky. "Ma non ha accettato nulla di ciò che gli ho offerto. E si può vedere che la delegazione russa venuta a Istanbul è di livello molto basso. Nessuno di loro può davvero prendere decisioni in Russia. Se i rappresentanti russi a Istanbul non riescono nemmeno ad accettare un cessate il fuoco, allora sarà chiaro al 100% che Putin continua a indebolire la diplomazia".

CPE

Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, il leader polacco Donald Tusk e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati a Tirana, dove si è svolto il vertice della Comunità politica europea. I cinque leader – i cosiddetti Volenterosi – hanno avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump, con cui hanno discusso dei negoziati di Istanbul sulla guerra tra Ucraina e Russia. Al colloquio per la seconda volta non era presente la leader italiana Giorgia Meloni, che non fa parte della coalizione filo-Ucraina dei Volenterosi. Anche se la premier ha ripetuto che “serve un vero accordo di pace con garanzie di sicurezza per Kiev”.