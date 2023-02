En plein per le quattro italiane in Europa e Conference League. Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio avanti tutta

DI MARIA TRIPLETTA SHOW, JUVE AGLI OTTAVI

La Juve torna a brillare in Europa vincendo 3-0 in Francia, e tra i bianconeri splende la stella di Di Maria. Una serata da vero campione del mondo, addirittura da portarsi a casa il pallone dopo la tripletta che elimina il Nantes e scaccia le paure. Il Fideo si trasforma in trascinatore e fa tutto per regalare gli ottavi di finale di Europa League, i francesi crollano sotto i suoi colpi anche perché rimangono in dieci dopo 18 minuti. Ora ci si potrà dedicare completamente al derby, martedì allo Stadium arriverà il Torino di Juric. Sarà la prima stracittadina di Di Maria, assente all'andata per i fastidi muscolari che lo avevano tormentato: con un Fideo così, diventa tutto più semplice.

RIMONTA ROMA CON BELOTTI E DYBALA, IL SALISBURGO KO

Il 'Gallo' canta, la 'Joya' rifinisce e Roma esulta. I giallorossi ribaltano l'1-0 a favore del Salisburgo della partita d'andata con un 2-0 conquistato tutto nel primo tempo e difeso fino al 90'. Per questo agli ottavi dell'Europa League vola la squadra di Mourinho che chiude in un Olimpico da brividi, che osanna Belotti e Dybala, protagonisti della rimonta con i rispettivi gol. La Roma domani non sarà testa di serie al sorteggio e per questo affronterà chi agli ottavi ci è arrivato, chiudendo la fase a gironi al primo posto. Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise: sono le squadre che potrebbero essere pescate all'ora di pranzo al sorteggio, con il pericolo numero uno che restano i 'Gunners', primi in classifica in Premier League.