Enrico Nigiotti presenta a RTL 102.5 “Ogni volta che non so volare”, il brano in gara a Sanremo 2026

Enrico Nigiotti è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per condividere le sue emozioni in attesa della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo e per svelare i temi del suo brano in gara, “Ogni volta che non so volare”. «La strada di ritorno a Sanremo è una bella strada, è sempre tutta in salita ma se non scali la montagna non godi del paesaggio, come diceva Neruda. Questa è la mia quarta volta a Sanremo, ma ogni volta è come se fosse la prima. Anche se lo fai tante volte, quando conosci una persona nuova c’è sempre quell’ansia iniziale ed è uguale. Ora sono molto sereno e sono felice di essere qua». Dopo il debutto alla kermesse nel 2015 con il brano “Qualcosa da decidere” nella sezione delle Nuove Proposte, e le partecipazioni come Big nel 2019 con “Nonno Hollywood” e nel 2020 con “Baciami adesso”, Enrico Nigiotti torna per la quarta volta a Sanremo. “Ogni volta che non so volare” è una lettera profonda e intensa che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. «Questo brano parla della mia vita, che in realtà è la vita di tutti, che è una roller coaster, come dicono gli americani: una montagna russa, fatta di discese e salite, e la canzone racconta soprattutto di quando si rischia di toccare il fondo ma ci si riesce a rialzare grazie appunto a certi affetti e legami, che possono essere la famiglia o gli amici. Insomma, quegli occhi che quando cadi, anche solo pensarli, ti mettono quasi le ali e ti fanno risalire» rivela Enrico Nigiotti ai microfoni di RTL 102.5. Il brano è stato scritto dallo stesso Enrico Nigiotti e Pacifico, con cui l’artista ha creato un testo leggero, ma impattante «Ho portato la canzone di Sanremo a Pacifico. Gli ho mostrato il testo che avevo fatto e gli ho chiesto di aiutarmi a sistemarlo, per renderlo un po’ più leggera ed è stato uno sposalizio bellissimo» spiega in diretta su RTL 102.5.





IL DUETTO CON ALFA

In occasione della serata di venerdì, dedicata ai duetti, Enrico Nigiotti porterà sul palco del Teatro Ariston Alfa. I due si esibiranno sulle note di “En e Xanax”, brano iconico di Samuele Bersani, uno dei cantautori più profondi e sensibili della musica italiana. Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall’incontro e dall’abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l’amore in una forza condivisa.





IL NUOVO DISCO “MALEDETTI INNAMORATI” E IL TOUR

“Ogni volta che non so volare” farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà "Maledetti Innamorati" e verrà pubblicato il 13 marzo. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione. Un periodo fatto di cambiamenti, in cui lo sguardo sul mondo, sugli affetti e su sé stesso ha iniziato a mutare. È un tempo che arriva dopo la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva, di riscrivere le priorità e di restituire valore alle cose essenziali. All’interno della tracklist trova spazio anche “L’amore è / L’amore va”, l’unico pezzo con un ospite del disco e nato dall’unione di una canzone già edita di Olly e di una di Nigiotti, proprio quella grazie alla quale i due si sono conosciuti e poi ritrovati. «Il 13 marzo uscirà il mio sesto album e, senza farlo apposto, è il giorno del compleanno dei miei figli. “Maledetti innamorati” è un disco importante per me, anche perché ho lavorato con tanti amici, e parla di questi anni in cui ho scritto molto» racconta a RTL 102.5. Dopo la fine del tour “Maledetti Innamorati” nei teatri italiani, Nigiotti darà il meglio di sé in un nuovo e importantissimo appuntamento nella sua carriera: il primo concerto in un palazzetto. Un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: “A casa”. Il concerto si terrà infatti a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum.



