Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

Redazione Web

14 novembre 2025, ore 19:00 , agg. alle 19:45

La vicenda ha fatto partire indagini sul sito dove è stato acquistato il farmaco, il caso è stato segnalato anche all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)

Un flacone pieno di insulina, comprato sul web come Ozempic, ha mandatio in coma diabetico una donna di 31 anni di Padova. Le verifiche sono scattate dopo un malore con ricovero ospedaliero. L’ozempic era stato ordinato dalla donna per dimagrire, si tratta di un farmaco indicato per la cura del diabete di tipo due e per l’obesità . Ma una vota iniettato le ha abbassato la glicemia al di sotto di 40, quando i valori normali sono compresi a digiuno tra 80 e 100. I familiari l’hanno trovata svenuta, è stata trasferita dal 118 accorso subito, al pronto soccorso, dove le è stato iniettato glucosio endovena, che le ha fatto riprendere conoscenza.


L’Aifa e la polizia postale indagano

Il caso è stato raccontato in un articolo scientifico pubblicato sullo European journal of hospital pharmacy e ripresa  dal Corriere del Veneto. A scriverlo è stato Daniele Mengato,dirigente dell'Unità di Farmacia dell'Azienda ospedaliera di Padova. La donna poi è statari coverata per qualche giorno e si è ripresa perfettamente, senza complicanze. Oggi sta bene ma ha rischiato grosso". La paziente ha raccontato di aver comprato su un sito online specializzato in integratori e prodotti per il wellness un flacone di Ozempic per uso dimagrante, senza prescrizione medica. Il sito risulta avere sede in Italia, ma non si tratta di una farmacia autorizzata. La semaglutide, principio attivo del farmaco, molto raramente provoca ipoglicemia, soprattutto in soggetti non diabetici, per cui i medici hanno sospettato che la confezione acquistata non fosse autentica. Il laboratorio per le analisi tossicologiche dell'Azienda ospedaliera ha esaminato il prodotto, scoprendo che si trattava di insulina. L'Azienda ospedaliera di Padova ha segnalato il caso all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alle autorità competenti, che hanno avviato indagini sul prodotto contraffatto e sul rivenditore online.


La vicenda viene fuori nella giornata mondiale del diabete

Il 14 novembre 2025 si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, e come ogni anno nel weekend successivo (15 e 16 novembre) Fondazione Italiana Diabete scende in piazza insieme a Diabete Italia per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per trovare una cura definitiva al diabete di tipo 1.

