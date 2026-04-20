Fatture per errore alle famiglie delle vittime di Crans-Montana, caso chiarito tra Italia e Svizzera

IL COLLOQUIO TRA IL PRESIDENTE DEL CANTONE VALLESE E L'AMBASCIATORE ITALIANO IN SVIZZERA

La vicenda ha assunto rapidamente anche una dimensione diplomatica. Nel pomeriggio di lunedì si è svolto un contatto telefonico tra il presidente del Cantone del Vallese e l’ambasciatore italiano a Berna. Nel corso del colloquio è stata confermata l’assenza di qualsiasi obbligo di pagamento per i cittadini italiani coinvolti e l’impegno delle autorità svizzere a coprire integralmente i costi sanitari, eventualmente con il supporto della Confederazione. Il nodo resta ora la gestione complessiva delle spese e dei risarcimenti legati all’incendio, che provocò 41 vittime e oltre cento feriti, tra cui diversi italiani. Il caso è seguito anche dalla Regione Lombardia attraverso la fondazione nata per assistere i sopravvissuti e le famiglie delle vittime. Sul fronte istituzionale, la partita passa ora attraverso i meccanismi assicurativi internazionali. Le autorità svizzere fanno riferimento al sistema sanitario LAMal, che prevede una ripartizione delle competenze con le assicurazioni estere per stabilire chi debba coprire ogni singola prestazione. Un passaggio tecnico che richiede coordinamento tra enti dei due Paesi e che potrebbe allungare i tempi di definizione del quadro economico complessivo. È già stato fissato un nuovo incontro tra le parti a Martigny, dove rappresentanti diplomatici e istituzionali cercheranno di chiudere definitivamente la vicenda amministrativa e chiarire ogni aspetto ancora sospeso. Nel frattempo, resta il disagio delle famiglie coinvolte, che attraverso i propri legali hanno espresso perplessità sull’invio delle fatture. Secondo la loro posizione, alla luce della dinamica dell’incidente e delle responsabilità pubbliche ancora oggetto di valutazione, sarebbe stato preferibile evitare qualsiasi comunicazione economica in questa fase.



