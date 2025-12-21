Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita

Ancora un femminicidio in Italia. L’ultima vittima è una donna di 40 anni, uccisa dal compagno, anch’egli quarantenne. A morire è stata Anna Tagliaferri, una nota imprenditrice originaria di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. A sferrarle sei coltellate mortali è il compagno, il coetaneo Fabio Di Domenico, che dopo averla ferita a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione in via Ragone e si è lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio nella casa di lei, dove i due convivevano. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della madre della donna, di 75 anni che ha cercato fermare la furia omicida dell'uomo, rimanendo a sua volta ferita ma non in pericolo di vita. Per i carabinieri del Reperto Territoriale di Nocera Inferiore, giunti immediatamente sul posto, la dinamica è apparsa subito chiara. Il Pm di turno dovrebbe comunque disporre per entrambi l'autopsia.





Le reazioni

La notizia del femminicidio si è diffusa in pochissimo tempo nella comunità dove la donna, imprenditrice e titolare di una storica pasticceri, era molto nota e stimata. Al momento non risulta alcuna denuncia o segnalazione che potesse far presagire questa morte. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato per uccidere la donna. Si dice addolorato anche il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che ha deciso di sospendere tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione. "Sono sconvolta per il femminicidio-suicidio avvenuto oggi a Cava de' Tirreni. Sgomento, dolore, ancora una volta. È una strage senza fine. Ogni femminicidio rappresenta un fallimento collettivo. Alla famiglia della vittima e, in particolare, alla madre, rimasta ferita anche lei, e alla comunità di Cava de' Tirreni va la mia più sincera vicinanza", ha commentato la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, componente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.



