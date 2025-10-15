Femminicidio a Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci)

L'ENNESIMO FEMMINICIDIO

E’ un film già visto: lei vuole lasciarlo, lui non si arrende, confonde amore con possesso e tutto finisce in tragedia. Una ragazza di 29 anni è stata uccisa a coltellate sul balcone della sua abitazione a Milano. Il suo compagno 52enne, dopo averla uccisa, ha cercato di suicidarsi, ma si è procurato solo qualche ferita alla gola; è in ospedale ma non è in pericolo di vita.

LITE IN CASA

Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri nella periferia nord del capoluogo lombardo, in via Iglesias 33, quartiere Gorla, nei pressi di viale Monza. Dopo una lite in casa, la ragazza è uscita sul balcone e ha urlato per chiedere aiuto. La polizia era già stata chiamata dall’ex fidanzato dalla giovane, al quale lei si era rivolta perché si sentiva in pericolo.

L'ALLARME DEL VICINO

Quando gli agenti hanno citofonato, Pamela ha fatto in tempo a rispondere; al suo aggressore ha detto che era una consegna di cibo. Ma mentre i poliziotti salivano al terzo piano, la giovane è stata colpita a morte. La scena è stata vista in diretta dal dirimpettaio, che -spaventato- ha urlato: “La ammazza, la ammazza”.

"GENTILE E CARINA"

Per Pamela Gemini, nata a Bergamo, non c’era più nulla da fare. Era arrivata in quella casa un paio di anni fa, i vicini la descrivono come “carina e gentile”. Il suo compagno era invece uno di poche parole, arrivava a Gorla con un grosso SUV. I due stavano insieme da un anno, era già capitato di sentirli litigare.

IN STATO DI FERMO

Il compagno aggressore, Gianluca Soncin, originario di Biella, è piantonato in ospedale, è già stato posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato. Ha già un piccolo precedente penale per truffa. L’ex fidanzato di Pamela ha raccontato che “lei voleva liberarsi di lui, lo voleva lasciare”.



