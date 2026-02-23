Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Valentina Iannicelli

23 febbraio 2026, ore 15:00

Forse una relazione extraconiugale il movente dell'omicidio della donna di 47 anni in provincia di Foggia, nel 2024. Gli indizi: una lettera e il liquido infiammabile nell'abitacolo della macchina

Svolta nelle indagini sulla morte della donna di 47 anni, bruciata nella sua auto nel settembre del 2024, e il cui marito aveva raccontato di uno scontro che aveva provocato l'incendio. Non è stato un incidente, ma un femminicidio. Il movente sarebbe la relazione con un'altra donna.

LA SIMULAZIONE

Fu il marito a tramortirla a darle fuoco, poi simulò un incidente stradale. Questa l’ipotesi dei magistrati che hanno disposto l’arresto di Ciro Caliendo, 48enne imprenditore vitivinicolo di San Severo, in provincia di Foggia, accusato dell’omicidio premeditato volontario della moglie, Lucia Salcone, trovata morta nell’automobile in cui viaggiavano, il 27 settembre del 2024.

LA DINAMICA

In un primo momento si pensò all’incidente stradale, invece secondo la ricostruzione dei giudici, Caliendo ha ucciso la moglie e ha provato a depistare gli inquirenti. la Procura ipotizza che l'uomo abbia colpito la moglie sulla testa molteplici volte con un oggetto contundente fino a tramortirla. Poi avrebbe dato fuoco alla macchina mentre lei era ancora viva. È stata la presenza di monossido di carbonio nei polmoni di Lucia a confermare che la donna ancora respirava, mentre l’auto era in fiamme. Le indagini sono iniziate subito dopo il presunto incidente, anche se, in base al racconto del marito che conduceva il veicolo, la donna era deceduta a causa dell’urto con un’altra macchina, che avrebbe provocato la uno scontro con un albero e l’incendio della vettura. Dunque, inizialmente Caliendo fu accusato per omicidio stradale. Oggi l’uomo dovrà rispondere di omicidio volontario.

I SOSPETTI

Fin dall'inizio delle indagini, gli inquirenti avevano riscontrato delle incongruenze nel racconto di Caliendo, tanto che per svolgere mirati approfondimenti sulla vicenda ed escludere possibili condotte dolose, interessò la squadra mobile di Foggia. attraverso la visione dei filmati della video sorveglianza e il coinvolgimento di esperti gli espettori hanno fatto emergere l'incompatibilità tra la versione fornita dal sospettato e i fatti realmente accaduti. tra questi, il liquido infiammabile all'interno dell'automobile e una lettera inviata a una nipote, in cui il 48enne dichiarava di voler lasciare la moglie.

Argomenti

caliendo
femminicidio
san severo

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Dazi, da martedì stop alle tariffe. L'ira di Trump e le contromisure europee

    Dazi, da martedì stop alle tariffe. L'ira di Trump e le contromisure europee

  • La nuova terapia per il bimbo ricoverato a Napoli. Le condizioni sono in rapido peggiorametno

    La terapia per il fine vita del bimbo ricoverato al Monaldi Napoli. Le condizioni sono in rapido peggioramento

  • Arrestato l'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo travolto dallo scandalo Epstein

    Arrestato l'ex principe Andrea. Il fratello di Re Carlo travolto dallo scandalo Epstein

  • Napoli, il 'no' degli esperti al nuovo trapianto per il bimbo di 2 anni. La vicinanza del Monaldi e le indagini in corso

    Napoli, il 'no' degli esperti al nuovo trapianto per il bimbo di 2 anni. La vicinanza del Monaldi e le indagini in corso

  • Napoli, il cuore per Domenico è compatibile. Oggi la decisione degli esperiti sulla trapiantabilità

    Napoli, il cuore per Domenico è compatibile. Oggi la decisione degli esperiti sulla trapiantabilità

  • Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

    Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

  • Ginevra, da domani al via il trilaterale Kiev, Mosca, Washington. In Ucraina continua la guerra: nel 2025 le vittime aumentate del 26%

    Ginevra, da domani al via il trilaterale Kiev, Mosca, Washington. In Ucraina continua la guerra: nel 2025 le vittime aumentate del 26%

  • Super Bowl, il vincitore morale è Bad Bunny. Trump attacca il rapper e lo spettacolo

    Super Bowl, il vincitore morale è Bad Bunny. Trump attacca il rapper e lo spettacolo

  • Milano Cortina: Cerimonia diffusa e suggestioni. Gli occhi del mondo puntati su Milano

    Milano Cortina: Cerimonia diffusa e suggestioni. Gli occhi del mondo puntati su Milano

  • Lucca, monossido di carbonio uccide un'intera famiglia. Indagini sulla caldaia

    Lucca, monossido di carbonio uccide un'intera famiglia. Indagini sulla caldaia

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

E' accaduto a Castel Volturno, dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni che ha accoltellato a più riprese la sua ex fidanzata, per poi tentare il suicidio. Nuovi accertamenti sulla morte di Jlenia

La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

Il gip di Roma ha deciso per l’archiviazione per Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, pausa di riflessione dei legali di Blasi, soddisfatti quelli di Totti

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

Zoe è stata uccisa, il procuratore di Alessandria valuta la qualificazione del reato

La 17enne di Nizza Monferrato (At) è stata strangolata e gettata nel fiume, confessa un 20enne, l’avrebbe uccisa per un rifiuto, il giovane è stato fermato