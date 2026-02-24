Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big
24 febbraio 2026, ore 12:31 , agg. alle 12:54
Millequatrocento giornalisti accreditati per l'edizione 2026 di Sanremo. Tutto pronto per la prima serata
Si parte. All'Ariston, alla seconda conferenza stampa di presentazione, arriva il conduttore Carlo Conti - che saluta i giornalisti e ricorda il grande Maurizio Costanzo (oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa).
Arriva anche Can Yaman, ospite stasera all'Ariston. "Sull'abbronzatura mi batte", scherza il conduttore. "Mi sono preparato non pensandoci, sto bene. Sono molto felice e spero che Carlo mi aiuterà. Non so che farò. Spero che non combino dei pasticci". Poi il siparietto di Can Yaman - Sandokan: "Sono single":
CAN YAMAN A ROMA PER UNA COMMEDIA
"Sarò presto a Roma per girare una commedia con la Lux Vide. S'intitola "Bro", dice l'attore turco, vero sex-symbol. Preparatevi, quindi, a vederlo nella Capitale.
Sandokan, davanti ai giornalisti, parla anche del suo rapporto con il Festival. "Cinque anni fa ho imparato a conoscere il Festival pur avendo studiato italiano per tanti anni in Turchia. Vivendo qui mi sono immerso ancora di più nella cultura italiana. Se Sandokan fosse stato girato cinque anni fa non avrebbe avuto quel successo", continua l'attore. Che dice di essere molto emozionato dall'esperienza al Festival.
IL RAPPORTO CON LA MUSICA
Can Yaman parla anche di musica. Quella turca, innanzitutto. E non solo. "Ascolto Baglioni, Piccolo grande amore", racconta Yaman. Stasera sarà sul palco con Laura Pausini. "Se fossi stato un cantante avrei fatto le sue stesse scelte", cosi l'attore turco risponde alle domande dei giornalisti. "Conosco tutte le sue canzoni".
I DUE SANDOKAN A CONFRONTO
E la grande sorpresa annunciata da Carlo Conti. "Kabir Bedi sarà sul palco dell'Ariston questa sera": i due Sandokan a confronto, Can Yaman e l'attore indiano. La serie tv, da sempre, è campione di ascolti.
Nicola Savino, conduttore del Dopo Festival, imita Conti in Sala Stampa. E parte la gag: "Io all'una e mezza sto a dormire". Il conduttore scherza sull'invito al Dopo Festival. Savino è al quarto Dopo Festival.
TIZIANO FERRO SUPER OSPITE
Super ospite, attesissimo, Tiziano Ferro. Che torna a Sanremo. Ci sarà anche Olly, che ha vinto lo scorso anno. Verrà celebrata la Costituzione italiana. Due artisti eccezionali: Gaia e Max Pezzali, che si esibiranno sui palchi esterni. La scaletta, grande novità, sarà la diffusione della scaletta sui social.
L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI 30 BIG
Ditonellapiaga
Michele Bravi
Sayf
M Sattei
Dargen D'amico
Arisa
Luchè
Tommaso Paradiso
E Lamborghini
P Pravo
Samurai Jay
Raf
J Ax
Fulminacci
Levante
Fedez e Masini
Ermal Meta
Serena Brancale
Nayt
M Ayane
Eddie Brock
Sal Da Vinci
Enrico Nigiotti
Tredici Pietro
Bambole di pezza
Chiello
Maria Antonietta & Colombre
Leo Gassman
F Renga
Lda & Aka 7even
