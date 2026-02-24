Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Si parte. All'Ariston, alla seconda conferenza stampa di presentazione, arriva il conduttore Carlo Conti - che saluta i giornalisti e ricorda il grande Maurizio Costanzo (oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa).



Arriva anche Can Yaman, ospite stasera all'Ariston. "Sull'abbronzatura mi batte", scherza il conduttore. "Mi sono preparato non pensandoci, sto bene. Sono molto felice e spero che Carlo mi aiuterà. Non so che farò. Spero che non combino dei pasticci". Poi il siparietto di Can Yaman - Sandokan: "Sono single":

CAN YAMAN A ROMA PER UNA COMMEDIA

"Sarò presto a Roma per girare una commedia con la Lux Vide. S'intitola "Bro", dice l'attore turco, vero sex-symbol. Preparatevi, quindi, a vederlo nella Capitale.

Sandokan, davanti ai giornalisti, parla anche del suo rapporto con il Festival. "Cinque anni fa ho imparato a conoscere il Festival pur avendo studiato italiano per tanti anni in Turchia. Vivendo qui mi sono immerso ancora di più nella cultura italiana. Se Sandokan fosse stato girato cinque anni fa non avrebbe avuto quel successo", continua l'attore. Che dice di essere molto emozionato dall'esperienza al Festival.

IL RAPPORTO CON LA MUSICA

Can Yaman parla anche di musica. Quella turca, innanzitutto. E non solo. "Ascolto Baglioni, Piccolo grande amore", racconta Yaman. Stasera sarà sul palco con Laura Pausini. "Se fossi stato un cantante avrei fatto le sue stesse scelte", cosi l'attore turco risponde alle domande dei giornalisti. "Conosco tutte le sue canzoni".

I DUE SANDOKAN A CONFRONTO

E la grande sorpresa annunciata da Carlo Conti. "Kabir Bedi sarà sul palco dell'Ariston questa sera": i due Sandokan a confronto, Can Yaman e l'attore indiano. La serie tv, da sempre, è campione di ascolti.

Nicola Savino, conduttore del Dopo Festival, imita Conti in Sala Stampa. E parte la gag: "Io all'una e mezza sto a dormire". Il conduttore scherza sull'invito al Dopo Festival. Savino è al quarto Dopo Festival.

TIZIANO FERRO SUPER OSPITE

Super ospite, attesissimo, Tiziano Ferro. Che torna a Sanremo. Ci sarà anche Olly, che ha vinto lo scorso anno. Verrà celebrata la Costituzione italiana. Due artisti eccezionali: Gaia e Max Pezzali, che si esibiranno sui palchi esterni. La scaletta, grande novità, sarà la diffusione della scaletta sui social.

L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI 30 BIG

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Sayf

M Sattei

Dargen D'amico

Arisa

Luchè

Tommaso Paradiso

E Lamborghini

P Pravo

Samurai Jay

Raf

J Ax

Fulminacci

Levante

Fedez e Masini

Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt

M Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole di pezza

Chiello

Maria Antonietta & Colombre

Leo Gassman

F Renga

Lda & Aka 7even



