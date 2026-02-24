Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big

Francesco Fredella

24 febbraio 2026, ore 12:31 , agg. alle 12:54

Millequatrocento giornalisti accreditati per l'edizione 2026 di Sanremo. Tutto pronto per la prima serata

Si parte. All'Ariston, alla seconda conferenza stampa di presentazione, arriva il conduttore Carlo Conti - che saluta i giornalisti e ricorda il grande Maurizio Costanzo (oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa). 

Arriva anche Can Yaman, ospite stasera all'Ariston. "Sull'abbronzatura mi batte", scherza il conduttore. "Mi sono preparato non pensandoci, sto bene. Sono molto felice e spero che Carlo mi aiuterà. Non so che farò. Spero che non combino dei pasticci". Poi il siparietto di Can Yaman - Sandokan: "Sono single": 

CAN YAMAN A ROMA PER UNA COMMEDIA

"Sarò presto a Roma per girare una commedia con la Lux Vide. S'intitola "Bro", dice l'attore turco, vero sex-symbol. Preparatevi, quindi, a vederlo nella Capitale. 

Sandokan, davanti ai giornalisti, parla anche del suo rapporto con il Festival. "Cinque anni fa ho imparato a conoscere il Festival pur avendo studiato italiano per tanti anni in Turchia. Vivendo qui mi sono immerso ancora di più nella cultura italiana. Se Sandokan fosse stato girato cinque anni fa non avrebbe avuto quel successo", continua l'attore. Che dice di essere molto emozionato dall'esperienza al Festival. 

IL RAPPORTO CON LA MUSICA

Can Yaman parla anche di musica. Quella turca, innanzitutto. E non solo. "Ascolto Baglioni, Piccolo grande amore", racconta Yaman. Stasera sarà sul palco con Laura Pausini. "Se fossi stato un cantante avrei fatto le sue stesse scelte", cosi l'attore turco risponde alle domande dei giornalisti. "Conosco tutte le sue canzoni". 

I DUE SANDOKAN A CONFRONTO

E la grande sorpresa annunciata da Carlo Conti. "Kabir Bedi sarà sul palco dell'Ariston questa sera": i due Sandokan a confronto, Can Yaman e l'attore indiano. La serie tv, da sempre, è campione di ascolti. 

Nicola Savino, conduttore del Dopo Festival, imita Conti in Sala Stampa. E parte la gag: "Io all'una e mezza sto a dormire". Il conduttore scherza sull'invito al Dopo Festival. Savino è al quarto Dopo Festival. 

TIZIANO FERRO SUPER OSPITE

Super ospite, attesissimo, Tiziano Ferro. Che torna a Sanremo. Ci sarà anche Olly, che ha vinto lo scorso anno. Verrà celebrata la Costituzione italiana. Due artisti eccezionali: Gaia e Max Pezzali, che si esibiranno sui palchi esterni. La scaletta, grande novità, sarà la diffusione della scaletta sui social. 

L'ORDINE DI ESIBIZIONE DEI 30 BIG

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Sayf

M Sattei

Dargen D'amico

Arisa

Luchè

Tommaso Paradiso

E Lamborghini

P Pravo

Samurai Jay

Raf

J Ax

Fulminacci

Levante

Fedez e Masini

Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt

M Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole di pezza

Chiello

Maria Antonietta & Colombre

Leo Gassman

F Renga

Lda & Aka 7even


Argomenti

Carlo Conti
Maurizio Costanzo
Pippo Baudo
Sanremo

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Festival di Sanremo: parlano Carlo Conti e Laura Pausini. Tutte le news live dalla sala stampa

    Festival di Sanremo: parlano Carlo Conti e Laura Pausini. Tutte le news live dalla sala stampa

  • Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026

    Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026

  • La Generazione Zeta scopre il fascino dei fornelli: addio app di incontri? Ecco cosa c'è da sapere

    La Generazione Zeta scopre il fascino dei fornelli: addio app di incontri? Ecco cosa c'è da sapere

  • Il Gabibbo è stato aggredito: ecco cosa è successo alla mascotte di Striscia la notizia

    Il Gabibbo è stato aggredito: ecco cosa è successo alla mascotte di Striscia la notizia

  • Parla Alex, il figlio di Pippo Baudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre

    Parla Alex, il figlio di Pippo Baudo. Tutto quello che c'è da sapere sul rapporto con suo padre

  • Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

    Il messaggio su WhatsApp: "Potresti votare mia nipote?" Si tratta di una truffa. Ecco cosa c'è da sapere

  • Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

    Nuovo annuncio di Carlo Conti: ecco chi arriva sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Sanremo

  • La giornata mondiale dei legumi: ecco perché sono fondamentali per la nostra salute

    La giornata mondiale dei legumi: ecco perché sono fondamentali per la nostra salute

  • Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

    Nino Frassica al Festival di Sanremo? L'indiscrezione che porta il comico verso il bis (anzi tris) sul palco dell'Ariston

  • Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

    Tommaso Cerno compie 51 anni, festa milanese. Ecco chi c'era e cosa hanno mangiato gli ospiti

Cochi e Renato (Pozzetto) a Sanremo? Spunta l'ipotesi nella serata dei duetti. Ecco con quale artista

Cochi e Renato (Pozzetto) a Sanremo? Spunta l'ipotesi nella serata dei duetti. Ecco con quale artista

Il duo comico è nato nel 1964, più di 50 anni di carriera alle spalle tra cabaret, tv e musica

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti a RTL 102.5: “Pochi big e tanti emergenti? La forza di Sanremo è mischiare, pensate a Lucio Corsi l’anno scorso. Poi contano le canzoni”

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, interviene a RTL 102.5

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Madonna super ospite al Festival di Sanremo? Spunta l'indiscrezione che fa sognare i fan. Ecco cosa c'è da sapere

Secondo l'Adnkronos per realizzare l'ospitata "mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico"