Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

L'uomo, 32 anni, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, ha ammesso l'azione dicendo di aver agito sotto l'effetto di alcol
L’abuso di alcol è al centro della brutta avventura di un diciassettenne fiorentino. La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito all’episodio avvenuto nella notte di San Valentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come scrive oggi il "Corriere Fiorentino", il minorenne, reduce da una serata trascorsa con amici e sotto l'effetto dell'alcol, si era addormentato su un convoglio della tramvia linea T2, diretto verso casa. Alla fermata ''Regione Toscana'', il 32enne - cittadino marocchino, residente in Italia da tre anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio è salito sul convoglio, individuando il ragazzo in stato di Incoscienza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito la dinamica: l'indagato avrebbe preso il giovane in spalla, trasportandolo fino alla fermata del parcheggio scambiatore di viale Guidoni, dove, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbe consumata la violenza. Il 17enne è riuscito a liberarsi, fuggire e chiedere aiuto, prima di rivolgersi all'ospedale pediatrico Meyer e presentare denuncia.
Il marocchino avrebbe ammesso il fatto
L'arresto dell'indagato è avvenuto nei pressi di un giaciglio di fortuna sotto il cavalcavia dove sarebbe avvenuto l'abuso. All'udienza di convalida del fermo, l'uomo, assistito dall'avvocato Valentina Bertini, ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso, chiedendo scusa e dichiarando di aver agito sotto l'effetto dell'alcol, confermando in parte le accuse contestate dalla Procura.
