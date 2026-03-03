Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente





L’abuso di alcol è al centro della brutta avventura di un diciassettenne fiorentino. La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito all’episodio avvenuto nella notte di San Valentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come scrive oggi il "Corriere Fiorentino", il minorenne, reduce da una serata trascorsa con amici e sotto l'effetto dell'alcol, si era addormentato su un convoglio della tramvia linea T2, diretto verso casa. Alla fermata ''Regione Toscana'', il 32enne - cittadino marocchino, residente in Italia da tre anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio è salito sul convoglio, individuando il ragazzo in stato di Incoscienza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito la dinamica: l'indagato avrebbe preso il giovane in spalla, trasportandolo fino alla fermata del parcheggio scambiatore di viale Guidoni, dove, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbe consumata la violenza. Il 17enne è riuscito a liberarsi, fuggire e chiedere aiuto, prima di rivolgersi all'ospedale pediatrico Meyer e presentare denuncia.



