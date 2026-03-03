Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente Photo Credit: Ansa/Leonardo Roselli

Redazione Web

03 marzo 2026, ore 13:30

L'uomo, 32 anni, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, ha ammesso l'azione dicendo di aver agito sotto l'effetto di alcol


L’abuso di alcol è al centro della brutta avventura di un diciassettenne fiorentino. La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di violenza sessuale su minore. La misura è scattata in seguito all’episodio avvenuto nella notte di San Valentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come scrive oggi il "Corriere Fiorentino", il minorenne, reduce da una serata trascorsa con amici e sotto l'effetto dell'alcol, si era addormentato su un convoglio della tramvia linea T2, diretto verso casa. Alla fermata ''Regione Toscana'', il 32enne - cittadino marocchino, residente in Italia da tre anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio è salito sul convoglio, individuando il ragazzo in stato di Incoscienza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito la dinamica: l'indagato avrebbe preso il giovane in spalla, trasportandolo fino alla fermata del parcheggio scambiatore di viale Guidoni, dove, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbe consumata la violenza. Il 17enne è riuscito a liberarsi, fuggire e chiedere aiuto, prima di rivolgersi all'ospedale pediatrico Meyer e presentare denuncia.

Il marocchino avrebbe ammesso il fatto

 L'arresto dell'indagato è avvenuto nei pressi di un giaciglio di fortuna sotto il cavalcavia dove sarebbe avvenuto l'abuso. All'udienza di convalida del fermo, l'uomo, assistito dall'avvocato Valentina Bertini, ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso, chiedendo scusa e dichiarando di aver agito sotto l'effetto dell'alcol, confermando in parte le accuse contestate dalla Procura.


Argomenti

FIrenze
minore
violenza

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

    Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

  • Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

    Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

  • Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

    Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

  • Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

    Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

  • Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

    Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

  • Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

    Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

  • RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

    RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

  • Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

    Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

  • Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

    Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La madre del bimbo ha dichiarato che il figlio le era scivolato dalle braccia mentre era sulle scale di casa. Disposta l'autopsia. Il cuore espiantato per una donazione

Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

L'auto fuggitiva portava a bordo tre sudamericani, uno con precedenti, avevano arnesi da scasso nascosti nel bagagliaio

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Luciano Capasso, originario di Qualiano in provincia di Napoli, lavorava in Svizzera, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve