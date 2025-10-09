Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele

La pace arriva a Gaza dopo 734 giorni di guerra e arriva nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, quando a Sharm el-Sheik, in Egitto è stato firmato uno storico accordo. La bozza è stata firmata dalle parti questa mattina, giovedì 9 ottobre. Il cessate il fuoco totale arriverà subito dopo la ratifica del governo Netanyahu. E' previsto il rilascio di 20 ostaggi israeliani, quelli ancora in vita, in cambio di 1.950 detenuti palestinesi. lo scambio avverrà tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre. Per il rilascio dei corpi degli ostaggi deceduti, Hamas ha chiesto altri 10 giorni . il presidente degli Stati Uniti,Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha detto che non tutti i corpi saranno recuperati. in un secondo momento si penserà al disarmo del gruppo palestinese. Hamas ha accettato l'accordo dopo aver avuto precise garanzie che il conflitto è finito.





Le parole di Trump

"Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sara' una pace durevole": lo ha detto Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. "Proverò a ad andare in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace", ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti si spinge oltre e assicura che "Gaza sarà ricostruita" e che "I paesi arabi ricchi si faranno avanti con finanziamenti per la ricostruzione". Anche l'Ira è totalmente favorevole a questo accordo, ha proseguito il numero uno della Casa Bianca. Sulla possibilità di creare due Stati Trump sostiene di non avere un'idea precisa e di attenersi a ciò che le parti concorderanno. Infine, il presidente statunitense ha voluto ringraziare i leader di Qatar, Egitto e Turchia per il ruolo nell'accordo di pace elogiando in particolare presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, "è stato personalmente coinvolto nei rapporti con Hamas, è stato grandioso".