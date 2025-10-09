Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele

Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele

Firmato lo storico accordo per Gaza, attesa la rettifica di Israele Photo Credit: ANSA/Frame da Afp

Redazione Web

09 ottobre 2025, ore 20:42

Il presidente Trump , che nei prossimi giorni sarà in Israele ed Egitto, ha parlato di accordo storico

La pace arriva a Gaza dopo 734 giorni di guerra e arriva nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, quando a Sharm el-Sheik, in Egitto è stato firmato uno storico accordo. La bozza è stata firmata dalle parti questa mattina, giovedì 9 ottobre. Il cessate il fuoco totale arriverà subito dopo la ratifica del governo Netanyahu. E' previsto il rilascio di 20 ostaggi israeliani, quelli ancora in vita, in cambio di 1.950 detenuti palestinesi. lo scambio avverrà tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre. Per il rilascio dei corpi degli ostaggi deceduti, Hamas ha chiesto altri 10 giorni . il presidente degli Stati Uniti,Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha detto che non tutti i corpi saranno recuperati.  in un secondo momento si penserà al disarmo del gruppo palestinese.  Hamas ha accettato l'accordo dopo aver avuto precise garanzie che il conflitto è finito.


Le parole di Trump

 "Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sara' una pace durevole": lo ha detto Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca.  "Proverò a ad andare in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace", ha aggiunto.  Il presidente degli Stati Uniti si spinge oltre e assicura che "Gaza sarà ricostruita" e che "I paesi arabi ricchi si faranno avanti con finanziamenti per la ricostruzione".  Anche l'Ira è totalmente favorevole a questo accordo, ha proseguito il numero uno della Casa Bianca.  Sulla possibilità di creare due Stati Trump sostiene di non avere un'idea precisa e di attenersi a ciò che le parti concorderanno. Infine, il presidente statunitense ha voluto ringraziare i leader di Qatar, Egitto e Turchia per il ruolo nell'accordo di pace elogiando in particolare presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, "è stato personalmente coinvolto nei rapporti con Hamas, è stato grandioso".

Argomenti

Gaza
Pace
Trump

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

    Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grazie a Egitto, Turchia e Qatar, hanno convinto Hamas a firmare”

  • Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti

    Gli italiani si fidano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non dei partiti

  • Donald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe

    Donald Trump annuncia la fine della guerra a Gaza. L'accordo: ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe

  • Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

    Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

  • Calcio. L'italia di Gattuso alla sfida contro Estonia e Israele. Il ct studia la squadra migliore, vietato sbagliare

    Calcio. L'italia di Gattuso alla sfida contro Estonia e Israele. Il ct studia la squadra migliore, vietato sbagliare

  • Giorgia Meloni, ci hanno denunciato per concorso in genocidio. Unicum nella storia e nel mondo

    Giorgia Meloni, ci hanno denunciato per concorso in genocidio. Unicum nella storia e nel mondo

  • Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

    Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

  • Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”

    Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”

  • Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

    Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Hamas ha accettato cose importanti, nessuna tensione con Netanyahu'

Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

Sharm el-Sheik, pronte le delegazioni per i primi colloqui. Molti i nodi da sciogliere

Ostaggi, disarmo e tregua. Sono molte le questioni sui tavoli per arrivare alla pace, sulla base del piano in 20 punti proposto da Trump. Difficile conciliare le posizioni di Israele e Hamas, mentre Trump punta al Nobel

Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

Piano per Gaza, il pressing di Trump su Netanyahu, oggi l’incontro tra i due leader

Il premier israeliano è diviso tra il piano USA e la linea dura dei suoi alleati, intanto a Gaza si continua a combattere

Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, ha aggiunto Meloni rilanciando la soluzione dei due stati