Flotilla, Crosetto: “Inviata una fregata italiana in soccorso”. Ma dal PD Schlein: “Meloni non può tacere”

Contestazione delle opposizioni - Pd, M5S, AVS - questa mattina in aula alla Camera per chiedere una informativa del governo su quanto avvenuto nella notte con gli attacchi alla Flotilla. Dopo l’occupazione dell’emiciclo e dei banchi del governo, il vicepresidente della Camera Mulè ha fatto sapere che “l’esecutivo ha dato immediata disponibilità per venire a riferire alla Camera”. Così il ministro Crosetto, che oggi si trova in Lettonia, domani mattina alle 8.30 interverrà in Aula

La fregata

Crosetto, che parlerà anche al Senato, ha intanto spiegato di aver inviato una fregata italiana in soccorso: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, questa notte alle 3.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di stato maggiore della Difesa, dopo aver condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell'accaduto, mi sono sentito con il presidente del Consiglio e ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, che era in navigazione a nord di Creta, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, che sta già dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". E ha aggiunto: "Di questa decisione sono stati informati l'addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l'addetto militare a Tel Aviv e l'Unità di crisi della Farnesina".

La condanna

Il ministro ha continuato: "In merito all'attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l'impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza".

Schlein

Sulla vicenda è intervenuta anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni che il governo italiano vigilasse e garantisse l'incolumità agli equipaggi impegnati in questa missione umanitaria. Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: è un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano”. Schlein aggiunge: “La presidente Meloni non può tacere di fronte a questo, dica cosa intende fare per garantire la sicurezza di questi italiani che operano nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, perché, evidentemente, la sua azione fino ad ora è stata inefficace. Il governo ci dia spiegazioni sull'origine di questi droni, da dove partono e su quali iniziative intende intraprendere per permettere una navigazione sicura a tutto l'equipaggio".



