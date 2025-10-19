Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

Formula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint

Sergio Gadda

19 ottobre 2025, ore 00:20

Terza e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Le Qualifiche

Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position per il Gp delle Americhe che si corre sul circuito di Austin in Texas. Secondo tempo per Lando Norris su McLaren. Terza la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta posizione per George Russell su Mercedes, quinta l'altra Rossa di Lewis Hamilton

La Sprint race

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto la gara sprint  del gran premio delle Americhe guadagnando altri 8 punti in classifica Piloti riducendo a 55 le lunghezze di ritardo da Oscar Piastri.  Sul circuito di Austin, l'olandese ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc. Subito il il colpo di scena iniziale che mette fuori gioco Oscar Piastri e Lando Norris per un incidente alla partenza. I due sono rimasti coinvolti in un scontro con Hulkenberg.


Ferrari, fiducia a Vasseur

"Voglio affermare la nostra piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari, meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin". Sono le parole pronunciate da John Elkann a Washington.  "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista", ha aggiunto il presidente di Ferrari.

