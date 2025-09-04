Forza Italia, apre il cantiere per rafforzare il centro, porte aperte a Calenda e al suo partito Azione

Alberto Ciapparoni

04 settembre 2025, ore 18:00

Prove di dialogo ad 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani 'azzurri' in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia

Tre giorni di festa per parlare "del futuro da costruire insieme, di innovazione", di politica estera, della riforma della giustizia, di salute mentale, ma anche e soprattutto di politica. Quella della classe dirigente nazionale che coltiva "giorno per giorno" il rapporto con un movimento giovanile in virtù di un "lavoro di squadra" voluto fortemente da Antonio Tajani. Così il segretario giovanile di Forza Italia Simone Leoni ha riassunto il senso di 'Azzurra libertà', la kermesse dei giovani del partito in programma a San Benedetto del Tronto il 12,13 e 14 settembre. Appuntamento che, ha fatto sapere Leoni, ha già raggiunto "il sold out" con una quota partecipativa di 1300 ragazzi provenienti da tutta Italia.

La festa

La festa dei giovani azzurri si terrà poco prima del voto previsto il 28 e il 29 settembre per le regionali nelle Marche. Non sorprende, allora, la partecipazione di Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra in Regione. Più inaspettato l'annuncio, invece, dell'invito al segretario di Azione Carlo Calenda. Una proposta avanzata per "confrontarsi sul tema delle grandi forze moderate del centro, nel momento in cui la sinistra si sta spostando sempre più a sinistra", ha spiegato Tajani, convinto che "sia giusto confrontarsi con chi non essendo parte di uno schieramento di centrodestra rivendica con orgoglio di essere centrista". A San Benedetto del Tronto il presidente di Forza Italia spera di poter trovare un'occasione "per cercare di capire cosa costruire insieme", visto il "percorso comune" già avviato "in Basilicata". Chiaro il riferimento al governatore Vito Bardi che lo scorso anno ha conquistato la Regione proprio grazie all'appoggio dell'ex Terzo Polo.

Milano

L'orizzonte a cui guarda Tajani oggi è quello delle elezioni comunali per il nuovo sindaco di Milano che "si può avviare verso una figura civica con un confronto con Azione". Insomma, il centro pensato da Forza Italia sembrerebbe voler inglobare anche la dimensione di Azione. D'altronde il vicesegretario nazionale Stefano Benigni lo ha detto a chiare lettere: Calenda non è stato invitato a entrare nel centrodestra "ma se lui manifestasse interesse da noi troverebbe porte aperte". Porte aperte sì, ma non a tutti. La nostra identità, ha rimarcato il segretario giovanile Leoni, è di "dialogare con chi non è nella nostra coalizione di centrodestra ma si riconosce nel centro proprio come Calenda".

Vannacci

Nessun invito quindi al vicesegretario leghista Roberto Vannacci, con il quale il rapporto dei giovani forzisti non gode di ottima salute. Il motivo? Le parole pronunciate da Leoni dal palco del Congresso del 31 maggio, quando aveva parlato di "persone che invece di essere generali a capo del bene contro il prossimo, scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico". "Quella che ho fatto al Congresso - ha sottolineato oggi Leoni gettando acqua sul fuoco - non era una critica contro qualcuno ma era una critica a un modo sbagliato di fare politica che ho reiterato in varie occasioni, come ieri per le aggressioni a Tajani da Viterbo".


Azione
Calenda
Forza Italia
i giovani di FI
Tajani

