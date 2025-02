Forza Italia, il Segretario Tajani interviene su Marina Berlusconi: “Non abbiamo bisogno di sveglie”

Le parole di Marina Berlusconi una sveglia per FI? Alle voci interne ed esterne al partito il segretario Antonio Tajani replica con tono netto: "Non abbiamo bisogno di alcuna sveglia perché siamo sveglissimi, basta vedere quello che facciamo". Da giorni si inseguono i commenti all'intervista rilasciata dalla presidente di Fininvest e Mondadori al 'Foglio'. E le indiscrezioni secondo le quali c'è chi spingerebbe la primogenita del Cavaliere ad attuare un progetto politico, o comunque lei sarebbe dedita al tentativo di orientare la linea forzista, per un'azione più moderata e aperta sul tema dei diritti.

Il manifesto

Il vicepremier e ministro degli Esteri già il giorno seguente le affermazioni di Marina Berlusconi sottolineò che si trattava di un'iniziativa presa da un'imprenditrice. Una editrice che di fatto ha illustrato il suo manifesto liberale. Oggi, rispondendo alle domande dei giornalisti, il responsabile della Farnesina è tornato a ribadire IL concetto. "Tutte le idee - ha osservato - sono da ascoltare, ma non è una questione che riguarda FI. Si può strumentalizzare, si può dire tutto e il contrario di tutto ma non è questo il tema. Ho letto attentamente l'intervista, non è una questione interna a FI".

Il PPE

Tajani nella sede del partito ha illustrato gli eventi che si organizzeranno in vista del congresso del Ppe. Chiarendo che non servono svolte o correzioni di rotta. "Marina - ha sottolineato - ha detto dall'inizio che ci sostiene nella diversità dei ruoli e dei compiti. Le sue parole non vanno mai interpretate in senso di intervenire nella vita interna al partito". Resta il convincimento che non ci sia alle porte una discesa in campo della famiglia Berlusconi. Marina "non partecipa mai a manifestazioni politiche, abbiamo rapporti amicali, ascolto le sue osservazioni ma non ha mai preteso nulla, mai chiesto di fare nulla". Poi - osserva un 'big' azzurro di FI - se dovesse decidere di impegnarsi sarebbe la benvenuta.

Il centrodestra

L'intervista della figlia dell'ex premier ha comunque creato fibrillazione nel centrodestra. Soprattutto per il suo pensiero su Trump reo di atti di bullismo. "Io gli darei il Nobel per la pace", ha invece detto Matteo Salvini. "Non devo commentare tutte le idee e tutte le proposte di coloro che parlano nel mondo. Ognuno ha le sue idee e fa le sue valutazioni legittime e giuste, non fa parte della politica di governo o dell'accordo di maggioranza chi deve diventare premio Nobel", ha tagliato corto Tajani che questa mattina ha pure ridimensionato la 'querelle' sorta tra i componenti della commissione d'inchiesta Covid di FI e Fdi. "Nessuno scontro in maggioranza. Possono esserci vedute diverse ma non si facciano illusioni a sinistra. Il centrodestra è coeso e ci possono essere diverse vedute nella coalizione che è unica", ha spiegato il vicepremier. Ed ancora: "Andremo avanti insieme fino alla fine della legislatura garantendo stabilità in un momento di cambiamenti nel mondo nel quale c'è bisogno di stabilità in Italia ed in Europa".