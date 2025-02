Gatto mio adorato: oggi si celebra la giornata nazionale dedicata alla star dei felini

Che sia meticcio o di razza purissima, che abbia il pelo lungo o corto, o addirittura senza ( per accontentare chi, sfortunatamente, sia allergico al pelo), Sua Maestà, il Gatto non passa mai di moda. Nelle nostre case, entra con il suo fare morbido, sinuoso e apparentemente disinteressato e diventa un gran compagno di vita. Ne sono rimasti stregati artisti, poeti, musicisti e scrittori. Protagonista di cartoni animati (dal gatto Tom in 'Tom e Jerry', al cast degli 'Aristogatti, dal dispettoso Silvestro a Doraemon), di film a volte anche nelle vesti di co-protagonista (ricordate il felino di Marlon Brand ne 'Il Padrino''?), di canzoni, di poesie e di racconti, il gatto è anche fonte di creatività.

Gattomania senza confini, i vip li amano

Esattamente come i protagonisti del capolavoro Disney, "Gli Aristogatti", ci sono felini che ereditano fortune: è il caso di Choupette, la gatta del grande stilista Karl Lagerfeld, il felino più fotografato al mondo con oltre 200mila scatti e un patrimonio di circa 170 milioni di dollari, che ha ereditato alla morte del sarto francese. Ci sono i gatti che popolano le colonie feline e che vengono tutelati. Ci sono anche gatti molto famosi, come il gatto Larry di Downing Street, 10, sede del governo britannico, a Londra, ma ci sono anche quegli adorabili randagi che in giro regalano tenerezza e simpatia I gatti, insomma, non lasciano indifferenti. Spesso hanno amici umani vip, da Caterina Murino a Tiziano Ferro, da Nicole Kidman a Isabella Rossellini, da Michelle Hunziker a Giorgia, da Ed Sheeran a Taylor Swift, ma non solo. Secondo Coldiretti, una casa su tre in Italia ospita un animale domestico, cane, gatto o altro. Quindi, milioni di felini ai quali oggi dire grazie, per la loro compagnia e per le piccole, grandi lezioni che sanno trasmettere agli umani, con cui vivono.