Gaza, tre civili uccisi tra cui una donna con suo figlio. Il video della CNN sul doppio attacco all'ospedale Nasser

Non si ferma l’offensiva nella Striscia da parte dell’esercito israeliano. Gaza City è sotto assedio e nella parte centrale dell’enclave palestinese continuano bombardamenti e attacchi. Ne hanno fatto le spese tre civili palestinesi. L’agenzia palestinese Wafa che ha riportato la notizia ha specificato che due delle 3 vittime sono una donna e suo figlio che si trovavano nella loro abitazione, nel campo profughi Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Mentre la terza persona uccisa è un civile colpito durante il che ha coinvolto un appartamento vicino alla Palestine Tower in via Al-Shuhada, nel quartiere di Al-Rimal, a ovest di Gaza City. Molti sono anche i feriti.

IL VIDEO

Il mondo continua a protestare contro Israele e a chiedere l fine delle ostilità. Dal mondo della cultura a quello della scienza passando per i rappresentanti della politica internazionale, tutti in modi e tempi diversi chiedono che la Striscia di Gaza non sia più oggetto di attacchi e devastazione, che gli aiuti umanitari possano raggiungere la popolazione in sicurezza e che vengano tutelate la stampa e i soccorsi, soprattutto dopo l’attacco all’ospedale Nasser di Khan Younis. In riferimento a questo raid, l’emittente CNN ha pubblicato un nuovo video dimostra che il secondo attacco dell'Idf all'ospedale a Gaza, avvenuto lunedì, è stato in realtà un ‘double tap’ ovvero un doppio attacco consecutivo.

Il rapporto dell’emittente televisiva statunitense afferma che gli attacchi dell'Idf (Forze di difesa israeliane) all'ospedale facevano parte di una tattica chiamata, appunto, "doppio colpo", in cui due raid vengono sferrati in rapida successione, e che il secondo raid sembra essere stato in realtà composto da due colpi separati. Secondo il rapporto, gli ultimi due attacchi, che hanno colpito un gruppo di soccorritori e altri giornalisti giunti sul posto dopo il primo, hanno causato il maggior numero di vittime





LE PROTESTE

Alla vigilia del Consiglio informate di Copenaghen, che si terrà il 29 e il 30 agosto nella capitale danese, che detiene la presidenza semestrale dell’Unione, la Svezia e l’Olanda hanno inviato una lettera all'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in cui chiedono misure contro Israele e, contestualmente, sanzioni ai vertici politici di Hamas alla luce delle violazioni ai diritti umani in violazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ue. In particolare, nella missiva (vista dall'agenzia ANSA), si chiede la sospensione parziale della partecipazione di Israele al programma Horizon, come proposto dalla Commissione, e anche la sospensione del capitolo sul commercio dell'accordo stesso, e sollecitano l'esecutivo Ue di avanzare "una proposta".



