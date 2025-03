Ginocchiata in campo per Guo Jiaxuan, la stella del calcio cinese. Muore a 18 anni il difensore che aveva giocato nel Bayer Monaco Photo Credit: https://www.instagram.com/fcbayern/

Tragica la morte di Guo Jiaxuan, difensore cinese appena diciottenne. Il decesso è avvenuto a seguito del gravissimo trauma cranico subito nel corso di una partita in Spagna.

Il giovane talento, giocatore del Beijing Guoan, era rimasto coinvolto in un incidente durante un allenamento in Spagna lo scorso febbraio, nel corso di una partita tra la squadra primavera del suo club e l'RC Alcobendas di Madrid.

A riferire la notizia della morte del ragazzo sono i media locali, ricordando che l’atleta era in coma dal mese scorso dopo un incidente in campo. In un primo momento era stato portato in un ospedale in Spagna ma una volta dichiarato “cerebralmente morto” è stato trasferito in Cina per proseguire le cure.

Il fratello del ragazzo aveva infatti spiegato sui social: "Ha poche possibilità di sopravvivenza. Guo ha avuto un'emorragia subaracnoidea dopo una collisione con un altro giocatore durante una partita di allenamento. Il medico ci ha detto che aveva pochissime speranze di sopravvivenza, che era clinicamente morto per mancanza di ossigeno al cervello e che lo avrebbero staccato dal macchinario di supporto vitale".





IL RICORDO DEL BAYERN MONACO

Nel 2023, la promessa del calcio cinese aveva preso parte all’FC Bayern World Squad, un'iniziativa annuale promossa dal Bayern Monaco per scoprire nuovi talenti a livello mondiale. Proprio la società tedesca, sotto la presidenza di Herbert Hainer, ha voluto ricordarlo con un post sui social: “Il Bayern Monaco piange la scomparsa del suo ex giocatore della rappresentativa mondiale Guo Jiaxuan, venuto a mancare all’età di 18 anni nella sua città natale, in Cina. Abbiamo perso un giovane con una grande passione per il calcio. Che Jiaxuan riposi in pace”.





LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA

Le circostanze esatte che hanno portato all'infortunio del ragazzo, che sembra essere stato causato da un violento colpo alla tempia, restano ancora poco chiare. La sua famiglia ha accusato la Beijing Football Association di aver trattenuto informazioni cruciali e di non aver comunicato adeguatamente con loro. I parenti hanno richiesto i filmati della partita, i dettagli sulle cure mediche ricevute da Guo prima del suo trasferimento in ospedale e informazioni relative alla sua assicurazione.

Il fratello ha pubblicato un messaggio sui social media, affermando che la famiglia "cerca solo verità e giustizia". Il 13 febbraio, la Beijing Football Association aveva dichiarato di essere "profondamente rattristata" dall'incidente e aveva promesso di impegnarsi al massimo per condurre un'indagine approfondita.