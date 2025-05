Giro d’Italia, il francese Predhomme vince a Champoluc, Del Toro sempre in maglia rosa

VITTORIA FRANCESE

È stato Nicolas Predhomme a vincere il tappone in Valle d’Aosta. Scattato sulla penultima salita, il francese si è presentato solo al traguardo di Champoluc dove ha festeggiato una vittoria meritata. Quella di oggi è stata una frazione molto dura, cinque gran premi della montagna, di cui tre di prima categoria, 70 chilometri totali di salita con un dislivello di 5000 metri.





DEL TORO C’E’

Isaac Del Toro si è confermato in maglia rosa. Il messicano ha gestito con maturità, lucidità, tranquillità la leadership. Richard Carapaz ha cercato per due volte di attaccarlo, ma Del Toro è sempre rimasto attaccato alla sua ruota. È anzi riuscito a guadagnare altri due secondi, grazie agli abboni al traguardo , dove è arrivato secondo mentre Carapaz ha dovuto accontentarsi della terza posizione.





YATES SI ALLONTANA

Chi invece non è stato protagonista è stato il britannico Simon Yates. Non è andato in crisi, ma non è nemmeno mai stato protagonista, al traguardo ha pagato un leggero ritardo. La nuova classifica generale lo vede staccato di un minuto e 21 secondi, mentre Carapaz è a 43 secondi dalla maglia rosa. Il migliore degli italiani resta Damiano Caruso, quinto, a tre minuti e 36 secondi.





APPUNTAMENTO A DOMANI

L’edizione 108 del Giro d’Italia si deciderà dunque nella tappa di domani, la penultima. Ci sarà l’arrivo in salita al Sestriere, dopo aver superato anche il mitico colle delle finestre, con le sue pendenze e i suoi tratti di sterrato. Carapaz cercherà per l’ultima volta di ribaltare la classifica , del toro è chiamato all’ultima difesa.