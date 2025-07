Giro d’Italia Women 2025, Elisa Longo Borghini conquista la corsa per il secondo anno di fila

Per il secondo anno consecutivo è Italia, per il secondo anno consecutivo è Elisa Longo Borghini : l’atleta piemontese dell’UAE Team ADQ, 33 anni, conquista il Giro d’Italia Women 2025 , difendendo la maglia rosa che aveva ottenuto ieri sul Monte Nerone. È così la prima italiana a vincere per due anni consecutivi dai tempi di Fabiana Luperini. Niente da fare per la svizzera Marlen Reusser, che chiude seconda in classifica generale, staccata di 18 secondi. Terza posizione per l’australiana Sarah Gigante, che chiude a 1 minuto e 11’. La vittoria dell’ottava tappa è andata invece, sul traguardo di Imola, a Liane Lippert. Per la tedesca è il secondo successo di giornata in questa edizione del Giro, che anche quest’anno è stato avvincente e incerto fino alla fine.

LA CORNICE

Situata lungo la Via Emilia, a pochi chilometri dalle località balneari della riviera adriatica ai piedi delle verdi colline dell’Appennino Tosco-Romagnolo, Forlì, gioviale e accogliente, ha ospitato la partenza l’ottava tappa del Giro Women. Nella grande piazza centrale dedicata ad Aurelio Saffi, patriota ed eroe risorgimentale, ha preso il via questa ultima frazione della gara. Con i suoi oltre 11.000 m² di estensione, la piazza salotto della città è una delle più grandi d’Italia. Vi si affacciano alcuni dei palazzi più importanti di Forlì, come il palazzo del Comune quello delle Poste e dei Telegrafi -in stile razionalista tipico del periodo fascista- e la basilica di San Mercuriano, dalla quale svetta il campanile, che è uno dei più alti d’Italia! I quasi record della provincia romagnola non finiscono qui. Infatti, il parco cittadino dedicato a Franco Agosto, con i suoi 24 ettari di estensione, è uno dei più grandi del nostro Paese. A tavola i forlivesi sono i sudditi di sua maestà “la piadina”, farcita con il tipico squacquerone e i salumi locali, ma il piatto più rappresentativo del posto sono, forse, i passatelli cotti nel brodo… amati e mangiati in ogni stagione.

Insomma, Forlì è una città romagnola che offre ai suoi visitatori record o “quasi record“ che valgono sicuramente il viaggio. A Imola il frastuono dei motori è stato sostituito per l’occasione dal frinire delle catene delle bici, accolte nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il circuito simbolo costruito dal patron della Rossa, è lo sfondo emozionante dell’arrivo della corsa Rosa che ha visto Elisa Longo Borghini indossare per il secondo anno di seguito la maglia più ambita. Per chi arriva ad Imola per la prima volta, è difficile non farsi travolgere dalle sensazioni forti per un fatto, che pur a accaduto 31 anni fa, qui è sentito come se si ripetesse ad ogni scoccar di ora. La presenza di Ayrton Senna è palpabile e visibile ad ogni angolo. Murales sulla pista, immagini nella sala stampa e una riproduzione a grandezza naturale abbracciata da tutte le firme dei piloti che hanno calcato l’asfalto dell’autodromo, sono l’emozionante tributo di Imola al grande campione. Il commovente dettaglio del ritrovamento di una bandiera austriaca tra i rottami della sua monoposto in quel tragico pomeriggio del 94, è il completamento della storia di un mito. La vicenda racconta dell’incidente mortale di un altro pilota durante le qualifiche del giorno prima, Ratzenberger, originario di Salisburgo. Senna avrebbe sventolato la bandiera se avesse raggiunto il gradino del podio, ma il fato il fu ostile. L’autodromo è uno dei pochi circuiti al mondo che si percorre in senso antiorario (le curve si affrontano prevalentemente a sinistra). Ospita il Gran Premio di San Marino di Formula 1, anche se si svolge in Italia, per via della vicinanza tra Imola e la Repubblica di San Marino.

* Ha collaborato Ludovica Marafini *