Giugliano, Napoli: rissa al calcetto, un ragazzino di 15 anni viene accoltellato, è grave, fermato un 18enne

Tutto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, l’occasione doveva essere lieta ma si è trasformata in tragedia, nel campo da calcetto di un camping di Giugliano in Campania in provincia di Napoli la partita tra ragazzi organizzata qualche ora prima, è degenerata in rissa.

Ferito nella lite un adolescente

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all’addome, un 18 enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri sarebbe scoppiata una lite al termine della partita tra i ragazzi che avevano giocato poco prima. Nella concitazione, un giovane di 18 anni ha estratto dallo zaino un coltello a serramanico e ha colpito l’adolescente per difendere suo fratello. Il 15 enne è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Rintracciato un 18enne, fermato dai carabinieri

Il presunto aggressore è tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte di amici e parenti della vittima e qui lo hanno rintracciato i militari La vittima dell'accoltellamento ha intanto superato la notte ma è tenuto sedato: è stato operato d'urgenza per la perforazione del fegato ed è in prognosi riservata. I carabinieri sperano di poterlo ascoltare al più presto per ricostruire con ulteriori dettagli i momenti dell'aggressione.