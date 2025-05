Gli appelli per la pace di papa Leone XIV: cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza, ha chiesto il pontefice

Appello per la pace in Ucraina

"In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino, colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie". Così papa Leone XIV al termine dell'udienza generale. "Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziative di dialogo e di pace - ha aggiunto il Pontefice -Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in Ucraina e dovunque si soffra per la guerra".





E a Gaza

"Dalla Striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme e dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini. Sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti''. Così il Papa ha voluto ricordare al termine dell'udienza generale chi in Medio Oriente sta vivendo un'apocalisse. Leone XIV ha rinnovato l'appello ''ai responsabili: cessate il fuoco, siamo liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integralmente il diritto umanitario''. L'Unicef ha stimato che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas, ci sono stati 50 mila bambini uccisi o feriti nei raid israeliani.





Le parole della politica

"Raccolgo e con convinzione rilancio l'appello fatto dal Santo Padre per un immediato cessate il fuoco" a Gaza. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell'informativa urgente al Senato, sulla situazione nella Striscia di Gaza. Questa mattina, Papa Leone XIV ha rinnovato - al termine dell'udienza generale - l'appello "ai responsabili: cessate il fuoco, siamo liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integrai il diritto umanitario". Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha voluto ringraziare Papa Leone XIV per il suo "accorato e limpido appello alla pace". "Le sue parole toccano nel profondo la comunità internazionale. È necessario far tacere le armi. Il mondo non può continuare a muoversi secondo le logiche dello scontro. Si faccia in modo che la voce del Santo Padre non resti inascoltata. Rivolgo un appello ai governanti, di Israele, dell'Ucraina, della Russia, di tutte le aree in conflitto: si percorra subito la strada del cessate il fuoco, della liberazione degli ostaggi e del dialogo", ha sottolineato Fontana.