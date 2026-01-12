Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per "Marty Supreme"

Come da copione, senza scosse ma con qualche conferma, la 83ª edizione dei Golden Globe consegna la notte di Hollywood ai suoi favoriti. Timothée Chalamet batte Leonardo DiCaprio e conquista il premio come miglior attore in un musical o una commedia per Marty Supreme: un successo annunciato, accolto senza sorpresa ma con la consapevolezza che l’attore newyorkese è ormai entrato stabilmente nell’élite del cinema contemporaneo. L’Oscar sembra ormai a portata di mano.

ANDERSON PIGLIA TUTTO

La cerimonia, ospitata come da tradizione al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles e condotta per il secondo anno consecutivo dalla stand-up comedian Nikki Glaser, si è aperta sotto il segno di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Entrato in gara con nove candidature, il film Warner Bros. ha subito messo il sigillo alla serata: miglior commedia, miglior regia e miglior sceneggiatura per Anderson, in una sorta di consacrazione totale. A completare il quadro, il premio come miglior attrice non protagonista a Teyana Taylor.

Sul fronte del cinema drammatico, il trionfo è firmato Chloé Zhao. Hamnet si impone come miglior film drama e regala anche la vittoria, altrettanto attesa, alla sua protagonista Jessie Buckley, intensa e misurata in un ruolo che ha convinto fin dal debutto festivaliero. Sul versante internazionale, arriva la sorpresa.

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho fa bottino pieno, vincendo come miglior film in lingua non inglese e portando sul palco Wagner Moura, premiato come miglior attore drammatico. La pellicola batte i due favoriti Un semplice incidente di Jafar Panahi e La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania. Netflix batte Disney sull’animazione, con il premio per KPop Demon Hunters.

THE PITT MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Per quanto riguarda le serie tv, Adolescence domina la categoria miniserie con un poker impressionante, coronato dalla tripletta degli interpreti: un successo definito “meritatissimo” e, ancora una volta, privo di sorprese. Si distinguono anche The Pitt come miglior serie drammatica e The Studio per la commedia.





Una notte senza colpi di scena che prepara il terreno per gli Oscar che potrebbero confermare o ribaltare la situazione. L'appuntamento è fissato per il 16 marzo, ma il 22 gennaio conosceremo le varie nomination.



