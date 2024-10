Governo, la presidente del Consiglio Meloni e diversi ministri spiati. Scoppia un nuovo caso di dossieraggio

«Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: il riferimento è all'inchiesta della Procura della Repubblica di Bari relativa ad un ex dipendente di banca per accessi «abusivi» a banche dati. Ad essere «spiati», tra gli altri, sarebbero stati i conti correnti della premier, di sua sorella Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro del Turismo Daniela Santanché.

I conti

In sostanza, migliaia di conti bancari sono stati spiati da un dipendente di Intesa Sanpaolo, ora licenziato in tronco e sotto inchiesta. Tra i nomi più noti tra quelli spiati i volti del governo, ma non solo: la sorella della Meloni, Arianna, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno. L’inchiesta in corso è rivelata dal giornale Domani. Secondo quanto riporta ancora Domani, tra i nomi ‘spiati’ ci sono anche imprenditori, militari, sportivi. E la mole degli accessi “sarebbe enorme”. Nell’elenco – assolutamente parziale – ci sono i nomi già detti ma anche quello di Ignazio La Russa e Raffaele Fitto, governatori come Michele Emiliano e Luca Zaia, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Il funzionario – di cui non viene rivelato il nome o il ruolo – è stato cacciato (lo scorso 8 agosto), ma rischia molto, avendo violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. E nulla al momento trapela sulle motivazioni del bancario di Intesa Sanpaolo. Gli inquirenti su questo stanno lavorando: cosa cercava nei conti bancari della premier e delle persone a loro vicino?

I precedenti

L’inchiesta è della procura di Bari e arriva dopo mesi in cui di spiate, hackeraggi e dossieraggi l’Italia ne ha visti molti. In questi mesi di veleni, leggendo questa vicenda non si può non pensare alla vicenda Striano e all’inchiesta in corso a Perugia per accesso abusivo alle banche dati, legate a operazioni sospette della Uif. Una vicenda complessa che ha anche un cotè politico che proprio ieri ha visto una tappa importante al Copasir, dove è stato ascoltato Guido Crosetto. Crosetto aveva denunciato la pubblicazione di notizie coperte da segreto a suo carico e da lì si era scoperto come l’ufficiale della Finanza nel corso degli anni ha effettuato decine di migliaia di accessi a banche date riservate (alla ricerca di Sos, Segnalazioni di operazioni sospette, dichiarazioni di redditi) a carico di politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo.

La Garbatella

Caso completamente diverso è quello di Carmelo Miano, l’hacker di 24 anni capace di violare i server del ministero della Giustizia, degli uffici giudiziari di tutta Italia ma anche di realtà come Tim, Telespazio e Guardia di Finanza. Nel suo archivio anche fascicoli coperti da segreto investigativo. Caso molto diverso, si diceva, perché l’obiettivo di Miano era difendere Il tesoro da 5 milioni di euro in criptovalute guadagnati sui black market della droga. Ma sommando tutti questi precedenti è la conferma che la privacy e la sicurezza dei dati dei cittadini italiani possono essere violati con grande facilità. Un problema tecnologico enorme, nell’Italia del 2024.