Pnrr, torna la rottamazione auto: 600 milioni per fondi per le elettriche e incentivo fino a 11 mila euro Photo Credit: Agenzia Fotogramma

Torna la rottamazione auto per favorire il ringiovanimento del parco macchine con l'acquisto di vetture elettriche. La cabina di regia sul Pnrr di Palazzo Chigi ha proposto di rimodulare quasi 600 milioni di euro dirottandoli dalla realizzazione di colonnine di ricarica alla sostituzione di oltre 39mila vetture più inquinanti con mezzi elettrici.





Motus-E

Motus-E, l'associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica, accoglie con "grande soddisfazione" la decisione del governo di convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici una quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr. Secondo il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell'iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato".





La Relazione

La Relazione prodotta dalla Cabina di regia specifica che "a causa di circostanze oggettive di mercato", la revisione ha riguardato la rimodulazione dei target sulle colonnine di ricarica e una "riduzione del costo dell'investimento". Circa 597 milioni di euro vengono reimpiegati in un nuovo programma di "rottamazione e rinnovo del parco veicolare che promuove la sostituzione di veicoli a combustione interna con veicoli a zero emissioni, con incentivi più vantaggiosi per le fasce di reddito più basse". L'intervento punta alla sostituzione di oltre 39.000 veicoli inquinanti con altrettanti mezzi elettrici per portare ad "una drastica riduzione delle emissioni di CO" nel settore dei trasporti.



I contributi

I contributi, chiarisce il testo, saranno destinati a persone fisiche, residenti nelle aree urbane funzionali e nel rispetto di specifiche soglie di ISEE, per l'acquisto di veicoli privati a emissioni zero e a microimprese con sede legale in aree urbane funzionali per l'acquisto di veicoli commerciali della stessa tipologia.