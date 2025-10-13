Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

NUOVO STOP

Una vera e propria tegola si abbatte sulla Juventus: Gleison Bremer deve fermarsi, ancora una volta. Il difensore brasiliano ha ancora problemi al ginocchio sinistro: il consulto effettuato a Lione presso il dottor Sonnery-Cottet ha portato cattive notizie. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

SOTTO I FERRI

E’ necessario un nuovo intervento chirurgico: Bremer sarà sottoposto all’operazione il prima possibile, i tempi di recupero sono ancora piuttosto incerti. I medici non si sbilanciano e sostengono che prima bisogna vedere come va l’intervento. Si tratterà di meniscectomia artroscopica selettiva. La conferma ufficiale arriva dalla Juventus, che ha pubblicato una nota sul suo sito.

ASSENZA PESANTE

Gleison Bremer è un giocatore fondamentale per l’equilibrio difensivo della Juventus. La sua lunga assenza – nella stagione passata- si è fatta sentire. Il brasiliano ha già dovuto saltare il recente big match contro il Milan, finito zero a zero. L’allenatore dei bianconeri Igor Tudor sperava in un recupero veloce, ma non è così. Per il rientro in gruppo Bremer dovrà aspettare almeno un mese e mezzo anche se, con ogni probabilità, trattandosi dello stesso ginocchio già infortunato nella passata stagione lo staff medico della Juventus si affiderà a tutte le cautele del caso. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare dopo la prossima sosta per le nazionali a fine novembre contro la Fiorentina.

MOMENTO DELICATO

L’assenza di Bremer arriva in un momento delicato della stagione juventina: cinque pareggi consecutivi – tra campionato di serie A e Champions League- hanno riportato a galla qualche perplessità. Il centrocampo non sembra avere la qualità e la quantità che sono a disposizione di altre squadre, in attacco non si è ancora capito chi sia il titolare tra Vlahovic, David e Openda. Bremer in difesa rappresentava una delle poche certezze. Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus sarà attesa dalle trasferte a Como per il campionato e a Madrid contro il Real per la Champions league.



