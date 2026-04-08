Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione

Guerra nel Golfo: mezzo Unifil italiano colpito dagli israeliani in Libano, nessun ferito ma grande agitazione Photo Credit: ANSA/WAEL HAMZEH

Gabriele Manzo

08 aprile 2026, ore 19:00

I colpi dell'Ids hanno raggiunto pneumatici e parabrezza di un Lince, La Casa BIanca, la tregua non riguarda il LIbano,i negozIat i per la pace saranno in Pakistan

C’è la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, ma in medio oriente le operazioni militari in tutte le zone non si sono fermate. Sotto la pressione israeliana c’è il Libano, dove è stato colpito un Lince italiano che in colonna con altri mezzi Unfil andava a fare rifornimento. I nostri militari per fortuna non sono stati colpiti, colpi hanno interessato i pneumatici e il paraurti". E’ un 'Lince', il veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all'Esercito italiano, il mezzo raggiunto dai colpi di avvertimento dell'Idf in Libano.


La reazione del governo italiano

Esprimo la mia più ferma e indignata protesta per quanto accaduto questa mattina nel settore di responsabilità di Unifil in Libano meridionale". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Solo lievi danni ai veicoli non si registrano feriti, ma fino a quando? E’ inaccettabile che militari italiani impegnati sotto bandiera delle Nazioni Unite, con compiti esclusivamente di garanzia della pace e della stabilità, vengano esposti a situazioni di rischio da parte dell'esercito israeliano" sottolinea il ministro che aggiunge: "La messa in pericolo di convogli chiaramente identificati con la bandiera dell'Onu non puo' essere tollerata. Si tratta di un comportamento grave che rischia di compromettere la sicurezza dei peacekeeper e la credibilità stessa della missione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha immediatamente dato indicazioni per convocare l'ambasciatore di Israele in Italia.

Libano sotto pressione

Sui raid israeliani su Beirut e altre località del Libano, così la Casa Bianca: "Il Libano non fa parte dell'accordo di cessate il fuoco". L'Iran minaccia: "L'ingresso di qualsiasi velivolo americano o sionista nei cieli del Paese sarà considerato una violazione del cessate il fuoco e verrà data una risposta decisiva". Per Trump l'accordo è una "vittoria totale e completa. Al 100%". Il vicepresidente Vance parla però di "tregua fragile". I negoziati al via venerdì in Pakistan. E sono 89 i morti e 722 i feriti causati dagli attacchi israeliani in Libano. Lo dice il ministro della Salute libanese. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, mentre gli ospedali della zona sono sotto forte pressione. Il ministero libanese parla di decine di morti e centinaia di feriti. In seguito agli attacchi in Libano il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto nuovamente: lo scrive la agenzia iraniana Fars.


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