Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti Photo Credit: Foto: Ansa/Nuove tecniche

Raffaella Coppola

15 ottobre 2025, ore 01:10

Erano nel corteo ProPal sfilato pacificamente, fino a quando la frangia violenta ha tentato di raggiungere lo stadio. In 15 in questura

I tafferugli sono scoppiati quando ormai il corteo era giunto a destinazione, in piazza Primo Maggio a Udine, e a partita tra Italia e Israele in corso ma ben lontana dal centro della città. Un gruppetto di manifestanti ProPal più radicali si è staccato ed ha cominciato a lanciare sassi e petardi contro gli agenti in tenuta antisommossa che hanno risposto con cariche e l’uso di idranti. Sui 900 manifestanti pacifici, in 300 hanno tentato di sfondare i cordoni di sicurezza con l'obiettivo di dirigersi verso lo stadio. Nel corso della sassaiola due giornalisti sono rimasti feriti, uno ha riportato un trauma cranico, anche diversi carabinieri sono ricorsi alle cure dei sanitari. I fermi operati dalle forze dell’ordine sarebbero una quindicina.

I FERITI

Un giornalista ferito nel corso di una sassaiola ha riportato "un trauma cranico importante". Ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferita da una pietra anche una collega di RAINEWS24. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

IL CORTEO PACIFICO E POI LE VIOLENZE

La situazione è precipitata quando il corteo ProPal si è concluso in piazza Primo maggio. Una piazza molto ampia, le cui uscite sono state blindate dalle forze dell'ordine. I manifestanti hanno lanciato sassi, bottiglie, pezzi di grondaie e petardi contro la polizia che ha risposto con un intenso lancio di lacrimogeni, gli idranti e cariche. Alcuni facinorosi hanno sollevato le transenne per colpire i blindati della polizia. Dopo oltre un'ora la situazione è tornata sotto controllo. "Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza" ha detto il questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, aggiungendo che si è trattato di un attacco violento da parte di un centinaio di manifestanti. I tafferugli poi si sono spostati nelle vie della città, fino a quando la polizia ha isolato un gruppo di manifestanti. Sono circa 300 i manifestanti che al termine del corteo pro Pal in centro a Udine si sono staccati dalla manifestazione tentando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. In 15 sono stati trattenuti negli uffici della Questura di Udine.

Argomenti

Disordini
Feriti
Fermati
Italia Israele
Manifestazione
ProPal
Tafferugli
Udine
Violenze

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

    La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

  • Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

    Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

  • Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

    Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

  • Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via

    Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via

  • Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino

    Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino

  • La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

    La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

  • Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

    Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

  • Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

    Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

  • Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

    Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

  • Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

    Addio a Claudia Cardinale. Una delle ultime vere icone del cinema

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Le violenze sarebbero state commesse ai danni di 36 bambini. A documentarle, le telecamere montate dai Carabinieri

Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare

Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

Processo Chiara Petrolini, mostrata la foto di uno dei due neonati. Lei lascia l'aula

La 22enne si trova ai domiciliari, accusata di aver ucciso i bambini subito dopo la nascita e di averli sepolti in giardino. Conferito l’incarico per la perizia psichiatrica