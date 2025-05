I corpi di almeno cinque sciatori ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler

I corpi di almeno cinque sciatori, non ancora identificati, sono stati ritrovati dal soccorso alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota. Lo fa sapere, in un comunicato, la polizia del Canone Vallese. L’allarme per le ricerche era scattato ieri pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni scialpinisti che, durante una salita, avevano avvistato degli sci abbandonati ai piedi di una parete. Questa mattina, durante una ricognizione dall'alto, soccorrittori a bordo di un elicottero sono riusciti a individuare i cadaveri. Si ipotizza che la comitiva possa essere stata travolta da una valanga. Sulla vicenda è stata aperta un’ inchiesta, ha riferito la polizia di Zermatt.