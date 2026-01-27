Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Mentre oltreoceano, gli agenti dell’Ice si preparano a lasciare Minneapolis, l’Italia si prepara ad accoglierli. La controversa forza anti immigrazione americana, conosciuta con l’acronimo ICE, sbarcherà a Malpensa. Il tassello mancante sulla presenza della polizia americana è arrivato con la conferma da parte del vice premier Antonio Tajani, che ha annunciato un vertice tra il ministro dell’Interno Piantedosi e l’ambasciatore americano per discutere i dettagli.

TAJANI CONFERMA L'ICE IN ITALIA

La presenza in Italia degli agenti anti immigrazione in occasione delle prossime Olimpiadi invernali, dunque, è certa. Dopo la dichiarazione dell’agenzia delle forze federali che confermava la missione nel nostro Paese, il vicepremier, a margine della cerimonia del giorno della Memoria al Quirinale, rispondendo ai giornalisti, ha affermato che un dispiegamento di agenti federali è atteso dagli USA nei prossimi giorni. Il ministro ha specifico che le forze federali non avranno un ruolo operativo e non saranno preposti all’ordine pubblico, ma avranno funzioni di supporto nelle sale operative. “Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l'ordine pubblico in mezzo alla strada. Vengono a collaborare nelle sale operative" le parole del ministro.

TARGET: VANCE E RUBIO

Non si tratta di un’anomalia, in realtà, perché l’Ice fa parte del Diplomatic Service, a tutela dei rappresentanti Usa nelle missioni all’estero. I target principali della protezione saranno il Vicepresidente Vance e il segretario di stato Rubio. Ad operare, dunque, come detto anche dal ministro degli esteri, non sarà personale operativo, ma funzionari in giacca e cravatta con mansioni di supporto informativo e di intelligence. Ma la violenza mostrata questi giorni dagli agenti, espone il governo alle critiche delle opposizioni e il Paese al rischio di reazioni ostili o azioni dimostrative contrarie alla presenza della discussa agenzia federale.

ICE IN GIACCA E CRAVATTA

Il portavoce dell’agenzia federale, questa mattina, aveva pubblicato il comunicato secondo cui la polizia che tanto sta facendo discutere per le azioni violente contro i manifestanti in America, fornirà supporto al Servizio di Sicurezza del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante, ovvero l’Italia, per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali. Fatta salva la titolarità italiana di tutte le operazioni di sicurezza, si precisa nella nota

MILIZIA CHE UCCIDE

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tra i primi a reagire. L’ICE è una milizia che uccide, invito al governo a ripensare alla loro presenza ha detto il primo cittadino. Non è che stanno arrivando le SS, ha rincarato il ministro degli Esteri, e comunque non sono gli stessi che stanno in strada a Minnepolis, ha assicurato Tajani



