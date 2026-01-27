Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi"

Ice in Italia per le Olimpiadi, lo conferma Tajani. Sala: "milizia che uccide. Il Governo ci ripensi" Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

27 gennaio 2026, ore 16:00

Dopo il rincorrersi di mezze conferme e mezze smentite, il ministro degli Esteri Tajani sgombra il campo e annuncia il prossimo incontro tra Piantedosi e l'ambasciatore Usa per discutere i dettagli sull'arrivo dell'Ice

Mentre oltreoceano, gli agenti dell’Ice si preparano a lasciare Minneapolis, l’Italia si prepara ad accoglierli. La controversa forza anti immigrazione americana, conosciuta con l’acronimo ICE, sbarcherà a Malpensa. Il tassello mancante sulla presenza della polizia americana è arrivato con la conferma da parte del vice premier Antonio Tajani, che ha annunciato un vertice tra il ministro dell’Interno Piantedosi e l’ambasciatore americano per discutere i dettagli.

TAJANI CONFERMA L'ICE IN ITALIA

La presenza in Italia degli agenti anti immigrazione in occasione delle prossime Olimpiadi invernali, dunque, è certa. Dopo la dichiarazione dell’agenzia delle forze federali che confermava la missione nel nostro Paese, il vicepremier, a margine della cerimonia del giorno della Memoria al Quirinale, rispondendo ai giornalisti, ha affermato che un dispiegamento di agenti federali è atteso dagli USA nei prossimi giorni. Il ministro ha specifico che le forze federali non avranno un ruolo operativo e non saranno preposti all’ordine pubblico, ma avranno funzioni di supporto nelle sale operative. “Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l'ordine pubblico in mezzo alla strada. Vengono a collaborare nelle sale operative" le parole del ministro.

TARGET: VANCE E RUBIO

Non si tratta di un’anomalia, in realtà, perché l’Ice fa parte del Diplomatic Service, a tutela dei rappresentanti Usa nelle missioni all’estero. I target principali della protezione saranno il Vicepresidente Vance e il segretario di stato Rubio. Ad operare, dunque, come detto anche dal ministro degli esteri, non sarà personale operativo, ma funzionari in giacca e cravatta con mansioni di supporto informativo e di intelligence. Ma la violenza mostrata questi giorni dagli agenti, espone il governo alle critiche delle opposizioni e il Paese al rischio di reazioni ostili o azioni dimostrative contrarie alla presenza della discussa agenzia federale.

ICE IN GIACCA E CRAVATTA

Il portavoce dell’agenzia federale, questa mattina, aveva pubblicato il comunicato secondo cui la polizia che tanto sta facendo discutere per le azioni violente contro i manifestanti in America, fornirà supporto al Servizio di Sicurezza del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante, ovvero l’Italia, per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali. Fatta salva la titolarità italiana di tutte le operazioni di sicurezza, si precisa nella nota

MILIZIA CHE UCCIDE

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tra i primi a reagire. L’ICE è una milizia che uccide, invito al governo a ripensare alla loro presenza ha detto il primo cittadino. Non è che stanno arrivando le SS, ha rincarato il ministro degli Esteri, e comunque non sono gli stessi che stanno in strada a Minnepolis, ha assicurato Tajani


Argomenti

ice
italia
olimpiadi
sala
tajani

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Accolto il ricorso contro Corona: annullata la terza puntata di Falsissimo su Signorini. Il legale del giornalista: tutelati i diritti individuali

    Accolto il ricorso contro Corona: annullata la terza puntata di Falsissimo su Signorini. Il legale del giornalista: tutelati i diritti individuali

  • Trilaterale per la pace in Ucrana ad Abu Dhabi, Ucraina e Russia cercheranno un accordo i mediatori americani

    Trilaterale per la pace in Ucraina ad Abu Dhabi. Mosca e Kiev cercheranno un accordo. Il nodo del Donbass

  • Davos e Bruxelles, Trump rinuncia ai dazi e all'annessione con la forza della Groenlandia, ma l'Ue non si fida

    Davos e Bruxelles, Trump rinuncia ai dazi e all'annessione con la forza della Groenlandia, ma l'Ue non si fida

  • Trump a Davos, dall'attacco all'Europa e all'annessione della Groenlandia. Domani incontro con Zelensky

    Trump a Davos, dall'attacco all'Europa e all'annessione della Groenlandia. Domani incontro con Zelensky

  • 'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

    'Chi licenzieresti?' il questionario consegnato ai dipendenti di un'azienda del Trevigiano. Oggi un incontro con la proprietà

  • Davos, dopo tanti anni, la presenza di Trump catalizzerà l'attenzione. Sul tavolo l'occupazione della Groenlandia e i nuovi dazi

    Davos, dopo tanti anni, la presenza di Trump catalizzerà l'attenzione. Sul tavolo l'occupazione della Groenlandia e i nuovi dazi

  • Incidente ferroviario in Spagna, 39 vittime, centinaia di feriti. L'ipotesi di un giunto saltato. Le testimonianze

    Incidente ferroviario in Spagna, 39 vittime, centinaia di feriti. L'ipotesi di un giunto saltato. Le testimonianze

  • Iran, portaerei americana in Medio Oriente, mentre Putin si offre come mediatore. Madonna alle donne iraniane: sono con voi

    Iran, portaerei americana in Medio Oriente, mentre Putin si offre come mediatore. Madonna alle donne iraniane: sono con voi

  • Braccio di ferro sulla Groenlandia: Trump insiste, la Danimarca resiste

    Braccio di ferro sulla Groenlandia: Trump insiste, la Danimarca resiste

  • Iran, Trump promette aiuti e minaccia: "se impiccate, interveniamo". Oggi le prime esecuzioni dei manifestanti

    Iran, Trump promette aiuti e minaccia: "se impiccate, interveniamo". Oggi le prime esecuzioni dei manifestanti

Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

Usa: nuova sparatoria a Minneapolis, morto un uomo colpito da agenti dell'Ice

Dal governatore del Minnesota, Tim Walz ha chiesto a Trump di portare via dallo Stato gli agenti "violenti e impreparati" dell'Ice. La vittima è stata immobilizzata e gettata a terra e poi colpita

Iran, Trump promette aiuti e minaccia: "se impiccate, interveniamo". Oggi le prime esecuzioni dei manifestanti

Iran, Trump promette aiuti e minaccia: "se impiccate, interveniamo". Oggi le prime esecuzioni dei manifestanti

La magistratura iraniana ha promesso processi rapidi per i sospettati e impiccagioni per i colpevoli. Altre vittime che si aggiungono a quelle stimate intorno alle 12 mila secondo un media iraniano. Trump promette un intervento americano

Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

Il Papa ha chiuso la Porta Santa, il Giubileo della Speranza è ufficialmente finito

Leone XIV ha specificato che "la porta del Buon Pastore resta aperta per accoglierci". Presente alla cerimonia anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. In un anno sono arrivati a Roma più di 33 milioni di pellegrini