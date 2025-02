Ignazio Moser a RTL 102.5: “Sarò il padrino della Milano-Sanremo Women”

Ignazio Moser, è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Antonio Sica, Francesco Taranto e Gianni Simioli per presentare la Milano-Sanremo Women, di cui sarà “padrino”. Ai microfoni di RTL 102.5, Ignazio Moser ha raccontato: «Quest’anno torna la Milano-Sanremo Women. Dopo vent’anni ha deciso di organizzare di nuovo questo grande evento, dando ancora più spazio al ciclismo femminile, che in questi ultimi anni sta prendendo sempre più spazio e sta regalando emozioni ai telespettatori. Sarà seguita poi da Strade Bianchi Women a Siena, che si correrà il giorno della Festa della Donna, quindi l’8 marzo, insieme a quella maschile, sempre a Siena. Infine ci sarà il Giro d’Italia Women, nel quale io avrò questo ruolo particolare di “madrino”». RTL 102.5 è radio partner del Giro d’Italia, del Giro d’Italia Women, del Giro Next Gen, della Milano – Sanremo, delle Strade Bianche di Siena e del Giro di Lombardia.