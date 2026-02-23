Il Bologna torna a vincere in casa: batte l'Udinese al Dall'Ara per 1-0 Photo Credit: ANSAFOTO/SERENA CAMPANINI

Grazie a Bernardeschi, i rossoblù vincono contro l'Udinese. La vittoria casalinga mancava dal 9 novembre

Con un rigore di Federico Bernardeschi, il Bologna sfata il tabù Dall'Ara e torna alla vittoria casalinga che in campionato mancava dal 9 novembre con il Napoli. La squadra di Italiano rompe così una striscia negativa di sei ko nelle ultime sette uscite casalinghe in serie A. L'eccezione alla regola negativa dell'ultimo periodo è l'Udinese, che incappa nel terzo ko consecutivo. I friulani pagano dazio per un'ingenuità di Karlstrom, che aggancia in area Castro al minuto 27 del secondo tempo: il fallo inizialmente sanzionato con una punizione dal limite è trasformata in penalty dopo revisione Var. E' la terza vittoria consecutiva per il Bologna, la seconda in campionato dopo quella di Torino, e sancisce la fine di una lunga crisi. Il Bologna cerca e trova conferme dopo i successi con Torino e Brann, in vista del ritorno con i norvegesi di giovedì nello spareggio di ritorno per gli ottavi di Europa League. La prima occasione arriva al minuto 6 ed è per gli ospiti: Solet trova in verticale Piotrowski, che imbuca per Zaniolo in area, ma sulla conclusione trova la respinta in angolo di Lucumi. Sull'azione si infortuna Solet, che quattro minuti dopo alza bandiera bianca: problema muscolare, probabile ricaduta. Il Bologna lascia il pallino all'Udinese insistendo su 4-3-3 accorto con baricentro più basso rispetto alle abitudini, atteggiamento sdoganato nell'ultimo match di Europa League dopo una striscia di 20 gare su 21 con gol subiti, iniziata proprio dopo la trasferta di Udine dell'andata. E allora l'Udinese ci riprova al minuto 27, con Zaniolo che innesca di tacco Buksa che si gira e con un cross basso pesca Kabasele che dal limite spara alle stelle. Per la prima occasione rossoblù bisogna attendere il 35' quando Kabasele sbaglia uno stop al limite della propria area, liberando Rowe, ma il difensore recupera, Pobega ci prova fuori ma Okoye c'è. Il primo tempo fila via senza emozioni, le poche sono più di carattere agonistico, in virtù di un Marcenaro che adotta un metro che concede su contrasti e contatti, animando i duelli in mezzo al campo. Con le squadre bloccate, è sempre da un errore che nasce la prima occasione della ripresa. A sbagliare, sull'imbucata di Miranda, è Kabasele, che si lascia sfilare alle spalle da Orsolini, che liscia la conclusione. Sul rimpallo c'è Rowe, che gira e trova la porta: Okoye è battuto, ma Zemura salva sulla riga. La partita non cambia indirizzo, serve un episodio e arriva al minuto 27, quando Castro aggancia una palla in area e cerca di uscire per trovare compagni: Karlstrom però lo aggancia. La punizione diventa rigore che Bernardeschi non sbaglia, spiazzando Okoye alla sua destra. E' il gol partita. L'Udinese ci prova con Piotrowski su punizione e Zaniolo in pieno recupero, ma Skorupski dice no al primo e sul secondo è provvidenziale Lucumi nello smorzare la conclusione del 10. Il Bologna torna a vincere e si riprende l'ottavo posto, l'Udinese incappa nel terzo ko consecutivo e ancora non blinda la salvezza.

Argomenti

Bologna Serie A Udinese