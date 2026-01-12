Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi
12 gennaio 2026, ore 13:45
Il primo Avatar, con i suoi 68 milioni di euro trema, il nuovo film di Zalone ha totalizzato finora oltre 65 milioni di euro, in questo fine settimana ha superato i 5,6 milioni
A proposito del nuovo Avatar – Fuoco e cenere di James Cameron lo troviamo sempre ben saldo al secondo posto con altri 1,4 milioni di euro (con Buen Camino l’unico titolo che supera il milione di euro) per un totale di 23,6 milioni in 5 settimane con quasi la metà dell’incasso formata dalle proiezioni in 3D.
Buen Camino e Avatar sono ancora in corsa
Fare i raffronti con la settimana scorsa è un esercizio vano, perché è vero che l’intero botteghino perde il 58,3 (acquistando però l’1,6 sul 2024) ma i dati comprendevano anche i risultati del primo gennaio, la giornata più forte dell’anno. In ogni caso nei primi undici giorni del nuovo anno ci sono state 6,3 milioni di presenze, +32.4 che, per gli incassi, sale a un +42,7. Così come non è rilevante il -67 per cento di Buen Camino rispetto allo scorso fine settimana e il -58 di Avatar, entrambi i film non sono a fine corsa . Ciononostante, proprio su questo tipo di differenze, ad esempio Norimberga, al terzo posto, perde solo il 34 per cento arrivando a un totale che ha superato i 7 milioni di euro ovvero il miglior risultato internazionale per il film con Russel Crowe.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza”
Nel corso di “W l’Italia”, il duo comico ha presentato in diretta radiofonica “Oi Vita Mia”, il loro primo film da registi, nelle sale italiane dal 27 novembre