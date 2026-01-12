Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

Il primo Avatar, con i suoi 68 milioni di euro trema, il nuovo film di Zalone ha totalizzato finora oltre 65 milioni di euro, in questo fine settimana ha superato i 5,6 milioni


Buen Camino non si ferma. I passi del nuovo film di Checco Zalone, con la regia di Gennaro Nunziante, sono quelli di una squadra fortissimi, il successo canoro che diede il via alla straordinaria ascesa di Checco. Con un totale di 65.292.956 di euro, ha sfiorato il record che già gli apparteneva con Quo vado? da cui lo separano solo 72mila euro, una bazzecola, che potrebbe aggiungere anche in una giornata Buen Camino, in sole in tre settimane, ha portato in sala ben 8,1 milioni di spettatori (allo stato attuale meno 1,2 milioni rispetto al dato totale e conclusivo di Quo vado?) e probabilmente avrà una coda ancora lunga preparandosi a superare gli incassi del primo Avatar di 68 milioni di euro, diventando così il film di maggiore successo nell’era delle rilevazioni Cinetel. In questo fine settimana Buen camino ha superato i 5,6 milioni di euro, cifra a cui non arriva la somma degli incassi di tutti gli altri titoli della Top Ten (5,3 milioni).


A proposito del nuovo Avatar – Fuoco e cenere di James Cameron lo troviamo sempre ben saldo al secondo posto con altri 1,4 milioni di euro (con Buen Camino l’unico titolo che supera il milione di euro) per un totale di 23,6 milioni in 5 settimane con quasi la metà dell’incasso formata dalle proiezioni in 3D.


Buen Camino e Avatar sono ancora in corsa

Fare i raffronti con la settimana scorsa è un esercizio vano, perché è vero che l’intero botteghino perde il 58,3 (acquistando però l’1,6 sul 2024) ma i dati comprendevano anche i risultati del primo gennaio, la giornata più forte dell’anno. In ogni caso nei primi undici giorni del nuovo anno ci sono state 6,3 milioni di presenze, +32.4 che, per gli incassi, sale a un +42,7. Così come non è rilevante il -67 per cento di Buen Camino rispetto allo scorso fine settimana e il -58 di Avatar, entrambi i film non sono a fine corsa . Ciononostante, proprio su questo tipo di differenze, ad esempio Norimberga, al terzo posto, perde solo il 34 per cento arrivando a un totale che ha superato i 7 milioni di euro ovvero il miglior risultato internazionale per il film con Russel Crowe.


