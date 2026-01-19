Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri

Sergio Gadda

19 gennaio 2026, ore 17:45

L’uomo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti parlano di un delitto di particolare ferocia. Al momento chi indaga sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna e soprattutto la dinamica dell'omicidio e l'arma utilizzata. La donna, invece, aveva intenzione di separarsi dal marito perché la loro relazione sarebbe arrivata al capolinea. Risposte che potrebbero arrivare dall’autopsia prevista nella giornata di domani. La Procura di Civitavecchia oltre che l'omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva contesta a Claudio Carlomagno, anche l'occultamento di cadavere. L'uomo si trova da ieri nel carcere di Civitavecchia. È stato fermato dai carabinieri, mentre il suo legale ha fatto sapere che il suo assistito era pronto a presentarsi, ma è stato fermato prima.


Il ritrovamento del corpo

Federica Torzullo risultava scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dallo scorso 41 anni. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri ieri mattina, all'interno di un fondo vicino alla sede della ditta di famiglia dell'indagato, sempre nel comune di Anguillara. Al momento gli inquirenti cercano l'arma del delitto, mentre si attendono entro la prossima settimana i risultati sulle tracce ematiche trovate in diversi punti. Tracce di sangue sono state rinvenute in casa, nell'auto e sui vestiti dell'uomo. Questa mattina i militari dell’Arma sono tornati stamattina nella villetta dove è stata uccisa Federica per effettuare alcuni accertamenti irripetibili sulla scatola nera dell'auto del marito e sui cellulari.


Annullata la fiaccolata

È stata annullata la fiaccolata prevista ad Anguillara Sabazia in memoria di Federica Torzullo. Il sindaco Angelo Pizzagallo, in un post sui social ha scritto. “In accordo con la famiglia, nel rispetto del loro dolore e della loro volontà espressa oggi non si terranno momenti pubblici di commemorazione spontanei” aggiungendo l’invito alla popolazione a rispettate la volontà della famiglia di Federica.


