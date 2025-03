Il Gattopardo arriva su Netflix. La serie, tratta dall’omonimo romanzo, da oggi è in streaming

Fin dalle prime immagini che Netflix ha diffuso nei mesi precedenti, si percepiva lo sforzo e lo sfarzo produttivo messo in campo per riportare in vita una storia senza tempo. Il tutto è stato confermato da una sontuosa anteprima riservata alla stampa che si è tenuta qualche giorno fa nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera.

Stiamo parlando de “Il Gattopardo”, la nuova serie di punta del catalogo streaming che da oggi sarà disponibile online per tutti gli abbonati. Una storia senza tempo che pretende di conquistare anche le nuove generazioni. E non dovrebbe avere difficoltà dal momento che è uno dei racconti più celebri che, uscito per la prima volta nel 1958, si è imposto subito per l’abilità del suo autore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Per molti, “Il Gattopardo” è stato associato al celebre film diretto da Luchino Visconti del 1963, dove nel cast erano presenti nomi del calibro di Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon e Terence Hill. Oggi, il colosso dello streaming ha deciso di rivitalizzare la storia, serializzando il prodotto. Nel cast troviamo Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni e Paolo Calabresi.

IL GATTOPARDO, LA TRAMA

La serie, scritta da Richard Warlow, riscopre la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi.

Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.

La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.