Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

LA CERIMONIA AL QUIRINALE

Nel sontuoso salone del Quirinale, tra il tricolore che domina le pareti e le uniformi impeccabili dei corazzieri, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera italiana alla squadra olimpica e paralimpica in vista di Milano-Cortina 2026. Un evento che ha combinato solennità e entusiasmo, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sottolineare il significato storico e culturale dei Giochi per l’Italia. "Sono uno dei vostri tifosi più accaniti e vi seguirò con grande attenzione", ha affermato il Capo dello Stato, salutando atleti, tecnici e dirigenti guidati dai presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e del Cip, Marco Giunio De Sanctis.

LA CONSEGNA DEL TRICOLORE

Mattarella ha consegnato il Tricolore agli alfieri olimpici Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Amos Mosaner e Federica Brignone per Cortina, e agli alfieri paralimpici René De Silvestro e Chiara Mazzel. Il presidente ha evidenziato il ruolo degli eventi come vetrina internazionale, sottolineando l’importanza del messaggio di pace, solidarietà e amicizia, particolarmente rilevante in un contesto mondiale complesso.