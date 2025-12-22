Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore agli azzurri per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Photo Credit: ANSA/ANGELO CARCONI

Redazione Web

22 dicembre 2025, ore 18:30

Al Quirinale la cerimonia per gli atleti olimpici e paralimpici. Il Capo dello Stato ha sottolineato pace, solidarietà e orgoglio nazionale in vista dei Giochi 2026

LA CERIMONIA AL QUIRINALE

Nel sontuoso salone del Quirinale, tra il tricolore che domina le pareti e le uniformi impeccabili dei corazzieri, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera italiana alla squadra olimpica e paralimpica in vista di Milano-Cortina 2026. Un evento che ha combinato solennità e entusiasmo, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sottolineare il significato storico e culturale dei Giochi per l’Italia. "Sono uno dei vostri tifosi più accaniti e vi seguirò con grande attenzione", ha affermato il Capo dello Stato, salutando atleti, tecnici e dirigenti guidati dai presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e del Cip, Marco Giunio De Sanctis.

LA CONSEGNA DEL TRICOLORE

Mattarella ha consegnato il Tricolore agli alfieri olimpici Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Amos Mosaner e Federica Brignone per Cortina, e agli alfieri paralimpici René De Silvestro e Chiara Mazzel. Il presidente ha evidenziato il ruolo degli eventi come vetrina internazionale, sottolineando l’importanza del messaggio di pace, solidarietà e amicizia, particolarmente rilevante in un contesto mondiale complesso.

LE PAROLE DI FEDERICA BRIGNONE E NON SOLO

Gli atleti hanno risposto con emozione. Brignone, alla sua quinta partecipazione olimpica, ha raccontato le difficoltà superate per arrivare a Milano-Cortina, definendo il ruolo di portabandiera un onore e un privilegio. Arianna Fontana, alla sesta Olimpiade, ha parlato della responsabilità di rappresentare l’Italia e le comunità che l’hanno formata, mentre Chiara Mazzel ha ricordato come lo sport trasformi le difficoltà in opportunità, sottolineando il valore della collaborazione e del sostegno reciproco. Emozionati anche gli altri atleti, come Amos Mosaner, che ha raccontato la crescita personale attraverso il curling, e Sofia Goggia, che pur non essendo portabandiera, ha seguito con attenzione le comunicazioni del Coni. Buonfiglio ha parlato della volontà di scrivere una pagina memorabile dello sport italiano, mentre De Sanctis ha ricordato che le sfide e le differenze fanno parte della vita e dello sport. Il ministro Andrea Abodi ha concluso sottolineando come il tricolore e la maglia azzurra non rappresentino solo gli atleti, ma siano simboli di sogni, impegno e aspirazioni per giovani e adulti in tutta Italia.

Argomenti

brignone
mattarella
milano cortina 2026
olimpiadi
quirinale
sci

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

    Thomas Raggi a RTL 102.5: “L’ obiettivo di questo album è portare il rock alle nuove generazioni e sono riuscito a riunire tanti artisti di alto livello”

  • Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

    Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

  • Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

    Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

  • Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

    Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

  • Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

    Epstein files, nuove foto e polemiche: emergono legami con vip e reali tra accuse e documenti censurati

  • Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

    Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

  • Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

    Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

  • I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

    I Modà presentano a RTL 102.5 il nuovo singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” e annunciano il tour estivo

  • L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

    L'influenza in tutta Europa, nell'ultima settimana impennata in Italia, con centomila casì in più

  • New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

Si stima che 5 milioni di italiani usano oggi ChatGPT, numero triplicato in un anno e destinato a salire

Cresce il numero degli italiani proprietari di una casa, tra loro anche i più giovani

Cresce il numero degli italiani proprietari di una casa, tra loro anche i più giovani

L’81,6% degli italiani vive in una casa di proprietà, si tratta del dato più alto registrato dal 2012

Sciopero generale, Landini (Cgil): “Andremo avanti fino alla vittoria”. Ma Salvini: “Disagi limitati”

Sciopero generale, Landini (Cgil): “Andremo avanti fino alla vittoria”. Ma Salvini: “Disagi limitati”

Nel frattempo sulla manovra economica sono finalmente arrivati i cambiamenti dell’esecutivo, valgono 1 miliardo e adesso passeranno al voto in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, in ritardo rispetto alla tabella di marcia prefigurata in precedenza