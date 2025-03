Il presidente Sergio Mattarella contro i dazi: aumenta il rischio diffusione di prodotti fake spacciati per italiani

Protezionismi immotivati e chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza, dice il capo dello Stato, Sergio Mattarella al 44/mo Forum della cultura dell'olio e del vino della Fondazione italiana Sommelier a Roma. I mercati aperti proteggono la pace: è questo il parallelo con cui il presidente della Repubblica guarda con preoccupazione all'imposizione dei dazi trumpiani. Mattarella mette in guardia su come la contrapposizione tra mercati ostili nella storia abbia condotto ad altre più gravi forme di conflitto' e parla del rischio dei falsi prodotti italiani, oggi un mercato che supera i 120 miliardi di euro che rischia di crescere ancora gli fa eco Coldiretti. Di dazi parla anche il ministro dell'Economia Giorgetti, definendoli vere e proprie 'armi economiche' in grado di 'influenzare alleanze politiche e che possono alterare gli scambi globali.

RISCHIO SPINTA A PRODOTTI COSIDDETTO ITALIAN SOUNDING

Il presidente Mattarella nel suo richiamo contro i dazi parla non solo delle ricadute sull'export ma anche del rischio che con le misure che vengono oggi minacciate ci sia una ulteriore spinta ai prodotti del cosiddetto "italian sounding", con ulteriori conseguenze per le filiere produttive italiane, non essendo immaginabile che "i consumatori di altri continenti rinuncino a cuor leggero - ha detto ancora - a rincorrere gusti che hanno imparato ad apprezzare". Il fenomeno dei prodotti taroccati e spacciati per italiani, tra cui formaggi, pasta, sughi per pasta, pomodori pelati e conserve di pomodori, olio d'oliva, aceti, salumi e affettati, vino, aceto e molti altri. Un business che ha già superato i 120 miliardi di euro, secondo le stime di Coldiretti che plaude al richiamo di Mattarella.