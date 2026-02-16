In Svizzera una valanga provoca il deragliamento di un treno, ci sono feriti

Paolo Pacchioni

16 febbraio 2026, ore 09:48

L'incidente è avvenuto stamattina alle 7 nel canton Vallese, non lontano da Briga. Il bilancio è ancora incerto, a bordo del convoglio c'erano circa ottanta persone

UNA VALANGA SUI BINARI

Non è un momento felice per la Svizzera, che torna in prima pagina per un incidente il cui bilancio è ancora incerto. Questa mattina è deragliato un treno, l’incidente è probabilmente stato provocato da una valanga: secondo una prima ricostruzione fornita dalle ferrovie elvetiche, il muro di neve ha invaso i binari proprio mentre stava transitando il treno. Alcune carrozze sono uscite dalla massicciata, altre si sono rovesciate. Secondo le prime indicazioni, potrebbe essere coinvolto un treno locale, a bordo diversi pendolari.

TRENO DI PENDOLARI

L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle sette, sono subito scattati i soccorsi, sul posto si sono portati ambulanze e vigili del fuoco. Come abbiamo tristemente constatato per il rogo di Capodanno a Crans Montana, le comunicazioni delle autorità sul bilancio non sono particolarmente rapide e precise. Le prime informazioni parlano in modo generico di diversi feriti. Quel che si sa è che a bordo del convoglio questa mattina c’erano circa 80 persone.

L'INCIDENTE NEL CANTON VALLESE

Il deragliamento è avvenuto nei pressi della stazione di Goppenstein, sulla linea ferroviaria che collega Briga con Frutigen. Le ferrovie svizzere hanno già annunciato che questa linea resterà chiusa almeno fino a metà pomeriggio, forse fino a domani. Siamo nel Canton Vallese della Svizzera, non lontano da Crans Montana: la località divenuta tristemente famosa per la strage di Capodanno è raggiungibile in poco più di mezzora in auto. Ancora più vicina è Sion, dove in questi giorni si stanno tenendo gli interrogatori della procura elvetica proprio sull’incendio della notte di san Silvestro al Bar Le Constellation.


