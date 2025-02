Incassi, “10 giorni con i suoi” ancora primo in classifica, Angelo Duro si avvicina ai 9 milioni Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Il cinema italiano continua a dare gioie al botteghino. Un trend positivo che si consolida nel corso delle settimane e che conferma l’ottimo momento che i film del nostro paese vivono nelle sale. L’accoppiata De Luigi/Lodovini resta salda in prima posizione, mentre la commedia irriverente con Angelo Duro si porta vicino ai 9 milioni. Incredibile il risultato di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek che dopo un mese e mezzo, continua ad incassare bene, arrivando quasi a 16 milioni totali. E, a fine mese, arriverà il nuovo film di Paolo Genovese “Follemente” che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per comportarsi molto bene da un punto di vista finanziario.

ANGELO DURO COME CHECCO ZALONE?

Nel dettaglio “10 giorni con i suoi” di Alessandro Genovesi incassa un altro milione di euro nel fine settimana tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Il totale raggiunto fino a oggi dal film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini è di oltre 3 milioni di euro. Anche se sarà difficile per la pellicola avvicinarsi ai risultati del primo capitolo della trilogia, che nel 2019 superava i 7 milioni, potrebbe chiudere con un buon risultato. Bob Dylan, invece, viaggia poco sotto il milione. “A Complete Unknown” con Timothée Chalamet si posiziona al secondo posto arrivando a un totale complessivo di 2,3 milioni. Il film di James Mangold ha davanti un bel percorso visto che vanta parecchie candidature agli Oscar.

Angelo Duro con “Io sono la fine del mondo” conquista altri 717 mila euro, arrivando così a 8,7 milioni. Si prevede una chiusura intorno ai 10 milioni. Interessante notare come il comico siciliano, diretto da Gennaro Nunziante, si sia avvicinato all’esordio del primo film di Checco Zalone che con il suo “Cado dalla nubi” nel 2009 otteneva oltre 12 milioni di euro. Potrebbe essere nato un nuovo comico di successo per il grande schermo che, in attesa del ritorno di Zalone, può sostenere l’industria del cinema italiano.

“EMILIA PEREZ” CONTINUA LA SUA CORSA

Notevole esordio per "Babygirl", il thriller erotico con Nicole Kidman che nonostante sia stato completamente escluso dalla corsa agli Oscar, apre al quarto posto con 588 mila euro. La trama del film presentato in concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, vede protagonista un’amministratrice delegata di alto livello, che decide di mettere a rischio la sua carriera e la sua famiglia iniziando una torrida relazione con uno stagista molto più giovane. Il film fruttò alla Kidman la Coppa Volpi proprio nella competizione veneziana.

Chi invece continua a beneficiare delle nomination agli Oscar è “Emilia Perez” che resta fisso in sesta posizione, portandosi a un totale di 2,7 milioni di euro.