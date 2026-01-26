Incassi, Checco Zalone non si ferma in Italia, Mercy ribalta Avatar negli USA

26 gennaio 2026, ore 09:30
Continua a macinare ottimi numeri La Grazia di Sorrentino, che ottiene 1.669.913 euro portando la sua corsa verso i 5 milioni
Zalone non si ferma. Per il quinto weekend consecutivo, nel nostro paese, Buen Camino di Gennaro Nunziante conferma la prima posizione.
Oltreoceano invece, il thriller Mercy - sotto accusa con Chris Pratt ha spodestato il regno di Avatar - Fuoco e Cenere conquistando la vetta dalle classifica.
Da noi in Italia il mese di gennaio si prepara a chiudere con numeri record per le sale cinematografiche.
INCASSI ITALIANI
Buen Camino in quattro giorni incassa 2.020.373 euro, radunando in sala altri 273.745 spettatori. Il totale arriva a 73.404.661 euro, il più grande successo commerciale da quando c’è l’euro.
Alle sue spalle continua a macinare ottimi numeri La Grazia di Sorrentino, che ottiene 1.669.913 euro portando la sua corsa verso i 5 milioni complessivi.
Completa il podio Marty Supreme, che nei suoi primi quattro giorni raccoglie 1.588.185 euro e supera già 1,6 milioni totali. Buon esordio anche per 2 Cuori e 2 Capanne (923.378 euro, quarto posto), mentre Prendiamoci una pausa conferma una tenuta discreta con 514.143 euro nel weekend.
Scende invece Avatar – Fuoco e Cenere, sesto con 412.902 euro, ma forte di un totale che supera i 25,4 milioni. Chiude la top seven Sentimental Value, altro debutto che sfiora i 380 mila euro complessivi. Il film, protagonista della stagione dei premi con 9 nomination agli Oscar, potrebbe crescere e continuare a incassare ancora per molte settimane.
ZOOTROPOLIS 2 A 1,7 MILIARDI
Negli Stati Uniti Mercy – Sotto accusa, thriller con Chris Pratt, debutta direttamente al comando incassando 11,1 milioni di dollari, e scalza dal trono il kolossal di James Cameron.
Avatar: Fuoco e Cenere si deve accontentare del secondo posto con 7 milioni di dollari nel weekend, ma continua la sua corsa monstre arrivando a 378,5 milioni complessivi.
In tutto il mondo la pellicola è arrivata a 1,37 miliardi, raggiungendo la 19esima posizione della classifica degli incassi più alti di tutti i tempi (senza considerare l’inflazione monetaria).
Terza piazza per Zootropolis 2, che aggiunge 5,7 milioni al botteghino e supera la soglia impressionante dei 401 milioni di dollari totali, confermandosi come uno dei titoli family più redditizi della stagione. La pellicola, con i suoi 1,7 miliardi, è diventata il film d’animazione con l’incasso più alto della storia.