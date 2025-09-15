Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

Un weekend straordinario per il cinema d’animazione e la saga di "Demon Slayer", che ha fatto registrare numeri da capogiro in tutto il mondo. Il film anime ha infranto ogni record, diventando il film internazionale con il più grande incasso di sempre nel weekend di debutto negli Stati Uniti e Canada, con un impressionante incasso di 70 milioni di dollari.

Non solo, ma si tratta anche del più grande incasso per un film d'animazione vietato ai minori, segnando una pietra miliare per l'industria. A livello globale, "Demon Slayer: Infinity Castle" ha incassato altri 72 milioni di dollari, portando il totale mondiale a ben 472 milioni di dollari. Un successo che conferma la popolarità crescente del franchise giapponese, intercettando quindi il pubblico di ogni fascia di età e cultura.

IL GIAPPONE CONQUISTA IL BOX OFFICE ITALIANO

Demon Slayer ha conquistato anche il botteghino italiano: quasi 3 milioni di euro, un risultato che non solo lo colloca come il miglior esordio del weekend, ma lo fa entrare di diritto nella top 3 dei maggiori incassi di sempre per un film anime in Italia, superando titoli celebri come Doraemon e Dragon Ball Super: Broly. Al momento, il suo incasso complessivo, lo posiziona già al nono posto dei migliori esordi del 2025, dimostrando quanto il genere anime continui a catalizzare un pubblico fedele e appassionato nel nostro Paese.

BOX OFFICE, IN ITALIA NUMERI IN CRESCITA

Il mese di settembre 2025 sta registrando risultati positivi per il cinema italiano, con una crescita degli incassi del +25% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Nonostante il calo complessivo degli ingressi rispetto al 2024 (-1,9% da inizio anno), la stagione autunnale sembra promettente. L'incremento si riflette anche nella giornata di domenica 14 settembre, che ha visto un aumento del 43% degli incassi rispetto al 2024, con un totale di 1.868.614 euro incassati. Il successo di Demon Slayer è indicativo di un pubblico sempre più attratto dal grande schermo, e l'ottimo andamento di titoli come Material Love e Elisa, che mostrano un buon passaparola, alimenta l'ottimismo per una solida tenuta nelle prossime settimane.

La top ten di domenica ha visto anche l'ingresso di nuovi titoli come Grand Prix, che ha registrato un debutto di 125.288 euro, mentre il film animato I Puffi: Il Film continua a incassare, con un totale che supera i 2,6 milioni di euro.



