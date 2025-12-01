Incassi Cinema: Pio e Amedeo sorprendono al debutto, Zootropolis 2 da record in tutto il mondo

Nel fine settimana dal 27 al 30 novembre il mercato cinematografico italiano ha ritrovato slancio con un incasso complessivo che supera i dieci milioni di euro e oltre un milione e trecentomila spettatori distribuiti su più di tremila schermi.

Una boccata d’ossigeno che riporta fiducia in vista del mese di dicembre, tradizionalmente decisivo, pur restando evidente il divario con lo stesso periodo del 2024, caratterizzato da una maggiore offerta di prodotto e soprattutto da titoli più variegati (lo scorso anno c’erano in sala “Il Gladiatore 2”, Wicked” e “Oceania 2”) .

Il rimbalzo rispetto al weekend precedente è significativo e il settore guarda con rinnovato ottimismo alle prossime uscite.

Oltreoceano, il lungo fine settimana del Ringraziamento ha generato entrate solide per gli standard recenti con quasi trecento milioni di dollari raccolti in cinque giorni, un dato positivo anche se, come da noi, lontano dai picchi registrati nel 2024.

L’industria statunitense mantiene così un leggero vantaggio sull’anno precedente e concentra ora le sue attese sulle release di dicembre nel tentativo di avvicinare la soglia dei nove miliardi di dollari.

OTTIMO ESORDIO PER PIO E AMEDEO

Tra i titoli più attesi in Italia spicca l’ottima partenza di Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, che ha esordito direttamente nelle prime posizioni grazie a un risultato superiore ai due milioni di euro.

La performance d’esordio supera quella di La vita va così e si colloca a ridosso del debutto di Io sono la fine del mondo, confermando che il duo pugliese ha ormai stabilito un rapporto solido con il pubblico. Anche rispetto ai precedenti lavori la crescita appare evidente.

“Come può uno scoglio” e “Belli ciao” avevano debuttato con numeri più contenuti e alla luce dei risultati attuali è plausibile che Oi vita mia diventi presto il miglior incasso della loro filmografia.

LA DISNEY DA RECORD

Il quadro internazionale è dominato da Zootropolis 2, che ha registrato un avvio straordinario. Nel weekend tradizionale statunitense ha sfiorato i 100 milioni di dollari, raggiungendo i 156 milioni considerando i cinque giorni. Si tratta di una delle migliori aperture di sempre nel periodo del Ringraziamento, sostenuta da un giudizio del pubblico estremamente positivo.

Ma è sul fronte globale che il film segna un primato storico con oltre quattrocento milioni raccolti fuori dagli Stati Uniti e un totale mondiale che supera i 550 milioni in cinque giorni. Stiamo parlando del quarto debutto più alto della storia del cinema (ovviamente senza tenere conto dell'inflazione monetaria).

Decisivo il contributo della Cina dove l’esordio ha toccato livelli eccezionali con un fine settimana che ha stabilito nuovi record per un titolo hollywoodiano.

In Italia il pubblico ha risposto con entusiasmo premiando il ritorno della saga con più di 5 milioni di euro in pochi giorni.

L’esordio si colloca al secondo posto dell’anno superando ampiamente il debutto del primo capitolo e confermando l’esigenza del mercato di un forte film per famiglie in un mese tradizionalmente complesso.

OCCHI PUNTATI SU ZALONE E AVATAR

La potenza del mercato cinese, sempre più decisiva nel determinare il destino dei grandi film statunitensi, appare evidente e i risultati di Zootropolis 2 ne sono la conferma più recente.

Nel complesso i segnali provenienti sia dall’Italia sia dagli Stati Uniti indicano un recupero di fiducia alle porte del periodo natalizio che da sempre rappresenta il motore del settore e spesso capace di risultati sorprendenti.

L’attenzione ora si sposta sulle uscite di Zalone e del nuovo capitolo di Avatar, due titoli attesi che potrebbero consolidare questa tendenza positiva e chiudere l’anno con una nota incoraggiante.



