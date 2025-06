Incassi, in Italia arriva Cinema in Festa mentre Lilo & Stitch continua a dominare in tutto il mondo

Le temperature aumentano, l’estate ormai è iniziata ma le sale cinematografiche non si arrendono. Nel nostro paese è arrivata ieri, domenica 8 giugno, l’iniziativa Cinema in Festa e i dati parlano di una partenza molto più incoraggiante rispetto all’anno scorso.

In tutto il mondo l’urlo della Disney continua a farsi sentire con “Lilo & Stitch” che batte tutta la concorrenza e si conferma primo sia da noi che in Nord America.

A proposito di live action, ieri in Italia ci sono state le anteprime di “Dragon Trainer” e le cose sembrano mettersi piuttosto bene per il film Dreamworks che arriverà ufficialmente il prossimo 13 giugno.

LA DISNEY ANCORA IN VETTA

“Stitch” ha superato i 18 milioni di euro in Italia, mentre in tutto il mondo il volume degli incassi è arrivato a 772 milioni di dollari. Il miliardo sembra a portata di mano per un film che ha tirato su il morale della Casa di Topolino dopo la performance drammatica di “Biancaneve” (appena 200 milioni in tutto il mondo).

Nel nostro paese, il live action del cartoon del 2002, potrebbe arrivare tranquillamente alla soglia dei 20 milioni. Il film è al primo posto tra gli incassi più alti nel nostro paese dall’inizio del 2025.

JOHN WICK AL FEMMINILE PARTE PIANO

L’azione di “Ballerina”, il primo spin off di John Wick, non decolla come gli analisti si sarebbero aspettati. Mentre in Italia arriverà giovedì 12, in Nord America il film con Ana De Armas ha aperto con un primo weekend da 25 milioni. Per fortuna, un budget di 90 milioni, potrebbe consentire al film di andare in pareggio agevolmente, se la corsa non dovesse subire un crollo già nei prossimi giorni. Il totale, per ora, è di appena 51 milioni in tutto il mondo. La trama della pellicola si interseca con la narrazione del terzo e del quarto film della saga con Keanu Reeves. Stavolta la protagonista è una donna in cerca di vendetta che dovrà risanare una ferita d’infanzia. Matrix che incontra Kill Bill in un film che fa il suo lavoro con grande classe e senza prendersi troppo sul serio.

TOM CRUISE ARRANCA AL BOTTEGHINO

Continua la marcia di “Mission Impossible - The Final Reckoning” che, al suo terzo fine settimana nelle sale, mostra segni di cedimento. In Italia, il totale del film con Tom Cruise è di 3,7 milioni di euro mentre il precedente “The Dead Reckoning”, a quest'ora, aveva totalizzato più di 4 milioni. In Nord America ha raggiunto altri 15 milioni, per un totale in tutto il mondo di 450 milioni. Secondo gli analisti, la pellicola, potrebbe chiudere il suo percorso sul grande schermo intorno ai 600 milioni, una buona cifra se non fosse che il budget stimato sarebbe tra i più alti della storia del cinema (400 milioni!!)

Il vero flop, invece, è incarnato da “Karate Kid: Legends” che in America apre con appena 8,7 milioni. La saga manca sul grande schermo da 15 anni e forse il pubblico si è dimenticato o ha perso affezione verso un brand che forse, già da tempo, aveva esaurito il suo potenziale. In Italia le cose sono andate leggermente meglio, con un incasso di 409.378 mila euro.